Geen diplomatieke ervaring, maar gedreven en behendig

Haar diplomatieke ervaring beperkt zich tot het leiden van een handjevol handelsmissies naar het buitenland. Desondanks wist Nikki Haley (45), tot voor kort gouverneur van South Carolina, de leden van de Amerikaanse Senaat moeiteloos voor zich te winnen. Haar gedrevenheid en heldere antwoorden bij een hoorzitting bevielen de senatoren en met een indrukwekkende meerderheid van 96 tegen vier stemmen keurden ze dinsdag haar benoeming als ambassadeur bij de Verenigde Naties goed.

Haley is een buitenbeentje in de regering van president Trump, die vooral uit oudere blanke mannelijke multimiljonairs bestaat. Ze is jong, vrouw en van Indiase afkomst. Bovendien gaat ze de VS vertegenwoordigen bij een organisatie, waarvan Trump geen hoge dunk heeft. Sommige diplomaten hielden er voor Haley’s benoeming zelfs rekening mee dat hij de functie van VN-gezant als kabinetspost zou schrappen maar dit gebeurde uiteindelijk niet.

Ze maakte zich sterk voor lagere belastingen en stelde zich hard op tegenover illegale immigranten.

Haley, die als meisje Nimrata Randhawa heette, is de dochter van Indiase sikhs die emigreerden naar South Carolina, een conservatieve zuidelijke staat met een lange geschiedenis van raciale spanningen. Haar vader doceerde er aan een universiteit, haar moeder zette een kledingzaak, Exotica International, op. Na haar studie accountancy hielp Nikki, zoals ze steeds werd genoemd, haar moeder de zaak uitbouwen tot een miljoenenbusiness.

In 2004, 32 jaar oud en inmiddels gehuwd met beroepsmilitair Michael Haley, deed ze voor de Republikeinen een gooi naar een zetel in het Huis van Afgevaardigden van de staat en won. Ze maakte zich sterk voor lagere belastingen en stelde zich hard op tegenover illegale immigranten. Ze werkte zich snel op en in 2010 werd ze gouverneur, de eerste vrouw op die positie in de staat.

Een benoeming in Trumps regering lag ondanks haar snelle opkomst binnen de partij niet voor de hand.

Vijf jaar later verwierf ze nationale bekendheid nadat een blanke man uit racistische motieven negen zwarten had doodgeschoten in de plaats Charleston. In reactie daarop nam Haley het initiatief om de zogeheten ‘Confederate Flag’, een vlag ter herdenking aan het verzet in het zuiden van de VS tegen de afschaffing van de slavernij, te verwijderen van het Capitool in de hoofdstad Columbia.

Een benoeming in Trumps regering lag ondanks haar snelle opkomst binnen de partij niet voor de hand. Haley steunde aanvankelijk Trumps rivalen Marco Rubio en Ted Cruz. Bovendien sprak ze zich fel uit tegen Trumps plan om geen moslims meer tot de VS toe te laten. Dit voorstel noemde ze zelfs ,,on-Amerikaans”. Trump op zijn beurt verweet Haley ook veel te slap te zijn tegenover illegale immigranten.

Na Trumps zege was alles anders. Hij bood haar de prestigieuze VN-baan aan en zij nam die graag aan.