Filmoverzicht: grimmige godsdienstwaanzin en een ergerlijk snoezige Omar Sy

●●●●● Moonlight: Drama Moonlight loopt niet weg voor de sociale problemen van de zwarte onderklasse. Maar hoe uitzichtloos de ellende ook lijkt – er zijn altijd momenten van tederheid en poëzie in de film, met dank aan de warmte en het licht van het subtropische klimaat in Florida, de beweeglijke camera en de score van Nicholas Britell. Lees de recensie: Bij maanlicht lijken zwarte jongens blauw Regie: Barry Jenkins. Met Alex Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Naomie Harris. In: 41 bioscopen.

‘Moonlight’ komt uit de stal van het bedrijf Plan B van filmster Brad Pitt. Waarom is hij zo’n succesvolle filmproducent?

●●●●● The Student: Drama Scholier Venjamin heeft een vrij grimmig geval van godsdienstwaanzin. Thuis bouwt hij zijn jongenskamer om tot kloostercel, in de klas grossiert hij in apocalyptische bijbelspreuken en bedreigt hij docenten met zwavel en hellevuur. Zijn favoriete doelwit is de liberale, Joodse biologiedocente Elena. Hij drijft Elena tot wanhoop door poedelnaakt te boeteprediken tijdens haar sekseducatie – met wortels en condooms – of bij de evolutieleer krijsend over de banken te springen in gorillapak. Lees de recensie: Adolescent in een ‘nieuw’ oud Rusland Regie: Kirill Serebrennikov Met: Pyotr Skvortsov, Viktoriya Isakova, Yuliya Aug. In: 12 bioscopen.

●●●●● Personal Shopper: Mysterie Het lukt Assayas om afgekloven horrormomenten, met krakende traptreden en zich verplaatsend licht, weer echt unheimisch te maken. De scènes werken ook in psychologisch opzicht. Het onpeilbare verdriet van Maureen is voelbaar, evenals haar opluchting als er inderdaad ectoplasma zichtbaar wordt. Lees de recensie: Assayas weet hoe je geesten tot leven moet wekken Regie: Olivier Assayas. Met: Kristen Stewart. In: 20 bioscopen .

●●●●● Demain tout commence: Komedie Net als in Intouchables mag Sy, met constante glimlach, halverwege de film zijn soepele danskunsten vertonen. Beter goed gejat dan slecht verzonnen.

De naar ontroering hengelende film, iets met een moeder die na acht jaar haar kind weer opeist en een ziekte, biedt een verhaal dat steeds ongeloofwaardiger wordt en vragen oproept. Lees de recensie: Ergerlijk snoezige Omar Sy Regie: Hugo Gélin. Met: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston. In: 53 bioscopen.

●●●●● Ron Goossens, low-budget stuntman: Komedie Ron Goossens, low-budget stuntman, de nieuwste komedie van regisseursduo Haars en Van der Kuil, is even plat, bot en boers als hun eerdere successen New Kids en Bro’s before Ho’s (2013). Maar hij is ook erg vermakelijk, vooral dankzij racistische en seksistische grappen die expres over het randje gaan. Lees de recensie: Over het randje en erg vermakelijk Regie: Steffen Haars en Flip van der Kuil. Met: Tim Haars, Bo Maerten, Michiel Romeyn, Henry van Loon. In: 100 bioscopen.