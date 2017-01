F1 zoekt inspiratie bij Schumi’s strateeg

Hij wil Formule 1 weer ‘puur’ maken. Het racen is zo ingewikkeld geworden dat zelfs hij er soms niets van begrijpt, laat staan de fans die het bij de grands prixs in veel landen laten afweten. Meer spanning in de races, daar gaat het om. Het gat tussen de top en de achterhoede moet worden gedicht.

Als er iemand is die de koningsklasse weer kan bezielen, dan is het Ross Brawn. In de tweede helft van zijn veertigjarige carrière was hij betrokken bij zestien wereldtitels (Benetton, Ferrari en Brawn GP) voor constructeurs en coureurs. Als hoofd aerodynamica, als technisch manager en als teambaas. Brawn wordt beschouwd als de tactische grootmeester achter de successen van Michael Schumacher. De Duitser won op drie na al zijn F1-races in samenwerking met de Brit, die ook de basis legde voor de recente Mercedes-successen.

Brawn krijgt nu de kans om Formule 1 naar eigen inzichten te revitaliseren. De nieuwe eigenaar van de sport, het Amerikaanse Liberty Media, heeft hem als sportief en technisch directeur een sleutelrol in de vernieuwing gegeven. Het Amerikaanse mediaconcern, dat recentelijk de overname van Formule 1 heeft afgerond, wil snel aan de slag. Liberty ziet commerciële kansen voor Formule 1, die onder het regime van de deze week afgezette Bernie Ecclestone onbenut zijn gebleven. Het snelle vertrek van de 86-jarige godfather duidt erop dat Liberty Media geen tijd wilde verliezen met een geleidelijk transitie.

Brawn neemt het over

Ondanks alle voortvarendheid rondom de machtsovername zal het wel even duren voordat Brawn met een grand design voor zijn sport komt. Als hij ergens wel mee wil afrekenen dan is het de opportunistische verdeel- en heerspolitiek van Ecclestone, die in Formule 1 de geslepen handelaar bleef die hij al in zijn jeugd op de rommelmarkt was. „Bernie is impulsief en in sommige opzichten chaotisch”, zei Brawn in november in een interview met The Guardian. Onder diens leiding heeft het ontbroken aan visie, zei hij in het interview. „Er is nooit een analyse gemaakt van wat de toeschouwers willen.” En als er geen spanning meer is en er wordt niet geluisterd naar de fans, dan blijft er van de sport weinig over.

De basis van zijn succes bij de grote renstallen waar hij werkte is een methodische benadering van de sport. „Waar willen we volgend jaar zijn en waar over drie jaar”, zei Brawn tegen The Guardian. Zo’n benadering verdraagt zich slecht met de snelle gelegenheidsoplossingen waar Ecclestone in grossierde. Om de competitie spannender te maken, introduceerde Ecclestone al eens dubbele punten in de laatste grand prix en geheel nieuwe kwalificatieregels vlak voor de start van het seizoen in 2016 die enkele races later al weer werden ingetrokken. Zelfs de coureurs, die zich normaal gesproken politiek afzijdig houden, schreven een alarmbrief aan de Formule 1-top waarin zij pleitten voor drastische hervorming van de governance in hun sport.

Ross Brawn (1954) begon bij Williams en leidde als teambaas van Benetton en Ferrari Michael Schumacher naar zeven WK-titels. Ook Jenson Button won met Brawn het WK in Formule 1.

Brawn, die al adviseur van Liberty Media was, denkt dat hij zijn ideeën in 2018 of 2019 kan realiseren. Ondanks zijn geloof in analyse en langetermijnstrategieën is de 62-jarige Brit ook een man met een snel reactievermogen. Toen het Japanse Honda, waar Brawn in 2008 technisch directeur was, besloot uit de Formule 1 te stappen, doopte hij zijn team om in Brawn GP. Hij zou een jaar later al met Jenson Button wereldkampioen worden en eerste onder de constructeurs. Het team werd overgenomen door Mercedes; Brawn ging er in 2013 weg na conflict met Toto Wolff en Niki Lauda.

Brawn wil toe naar een competitie waarin meer teams en coureurs kans hebben. De afgelopen drie jaar heerste Mercedes, daarvoor werd Red Bull vier keer achter elkaar kampioen. Het onverwachte kampioenschap van voetbalclub Leicester City inspireert hem. „Dat zou ideaal zijn in Formule 1. Maar op dit moment is dat niet echt mogelijk”, zegt hij tegen de BBC. Meer spanning dus met Brawn in de racesport; voor de promotie ontwikkelt Chase Carey van Liberty Media, de nieuwe CEO van de Formule 1, plannen (sociale media, amusement).

Brawn scheef met Adam Parr, voormalig topman van Williams, het boek Total Competition over Formule 1 en militaire strategieën. „Om in de Formule 1 succes te hebben, moet je strategisch onderlegd zijn”, is zijn conclusie. En daar lag niet de kracht van dealmaker Bernie Ecclestone.