Ex-president Gambia vraagt asiel aan in Equatoriaal Guinea

Yahya Jammeh, de voormalige president van Gambia, heeft een asielaanvraag ingediend in Equatoriaal Guinea. Dat bevestigde de Equatoriaal-Guineese minister van Informatie Eugenio Nse Obiang op dinsdagavond tegenover persbureau Reuters. Na een presidentschap van 22 jaar vluchtte Jammeh afgelopen week uit Gambia. Hij weigerde enkele maanden zijn verkiezingsverlies te accepteren.

Zijn opvolger Adama Barrow is inmiddels beëdigd. Hij beëindigde op dinsdagavond de noodtoestand die Jammeh een week eerder uitriep in een laatste poging om zijn positie te behouden. Barrow verkeert op het moment nog steeds in Senegal, maar er wordt verwacht dat hij binnenkort terugkeert naar zijn thuisland.

Jammeh

Jammeh verloor in december onverwacht de Gambiaanse verkiezingen. Kort daarna erkende hij zijn verlies, maar die erkenning trok hij vervolgens weer in. Zijn opponent Barrow vluchtte daarop naar Senegal.

De West-Afrikaanse unie ECOWAS besloot tot actie over te gaan om de verkiezingsresultaten te bewaken en zette een deadline voor Jammeh. Toen hij weigerde te vertrekken, viel het coalitieleger de landsgrenzen binnen. Na onderhandelingen besloot Jammeh het land te verlaten.

De ECOWAS-troepenmacht is op het moment nog aanwezig in Gambia. Barrow heeft gevraagd of ze in ieder geval een half jaar willen blijven. Ze zullen in ieder geval nog één of twee weken ter plekke blijven om de veiligheid van de hoofdstad Banjul te waarborgen, zegt een woordvoerder van ECOWAS tegen persbureau AP.

Vluchtelingen

Ruim 76.000 Gambianen vluchtten naar Senegal vanwege de politieke crisis, aldus de Senegalese autoriteiten. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 8.000 vluchtelingen al weer thuis en wordt er verwacht dat de rest binnenkort terugkeert.