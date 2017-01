‘Eenvoudige’ echtgenote van Fillon blijkt goedbetaalde assistent

De vrouw van de centrum-rechtse Franse presidentskandidaat François Fillon laat zich niet vaak interviewen. Maar de paar keren dat Penelope Fillon zich over haar privéleven uitliet, zei ze een eenvoudige „plattelandsvrouw” te zijn, een „huisvrouw” en een „moeder”. Tegen de Britse Telegraph zei ze het zelfs te betreuren dat haar kinderen haar „slechts als moeder kennen”.

Toch had ze wel degelijk een goed betaalde baan, onthult het weekblad Le Canard enchaîné woensdag. Ze werkte vele jar‎en als parlementair assistent van haar man. Dat is niet verboden: veel Franse parlementsleden hebben partners, maîtresses of kinderen als medewerker in dienst. Maar niemand in de Assemblée Nationale of rond het kantoortje van Fillon in zijn kiesdistrict in de Sarthe kan zich herinneren ooit professioneel met mevrouw Fillon te hebben gewerkt.

500.000 euro

Maar ze stond vanaf 1998 op de loonlijst van haar echtgenoot. Toen die in 2002 minister werd, nam zijn loyale plaatsvervanger in het parlement de bijzondere medewerkster over. Tijdens het premierschap van Fillon, tussen 2007 en 2012 onder president Sarkozy, zat Penelope Fillon zonder eigen salaris, maar meteen na zijn aftreden als premier trad ze weer in dienst. Totaal streek ze zo 500.000 euro op.

De entourage van Fillon bestrijdt dat niet, maar ontkent dat mevrouw Fillon een fantoommedewerker was. Ze werkte „in de schaduw” van Fillon, zei een woordvoerder in de hoop de eerste krasjes op het oerdegelijke imago van Fillon weg te poetsen. Dat een van de werkelijke parlementair assistenten van Fillon in het weekblad verklaart nooit professioneel met ‘Penny’ te maken te hebben gehad, doet daar volgens hem niets aan af.