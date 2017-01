Duitsland haalt majesteitsschennis uit strafwet

De Duitse regering gaat een omstreden paragraaf omtrent ‘majesteitsschennis’ uit het Wetboek van Strafrecht halen. Daartoe bereikte het Duitse kabinet op woensdag overeenstemming, meldt persbureau DPA. Vorig jaar ontstond over de betreffende paragraaf 103 ophef, nadat de Turkse president Erdogan zich erop beriep om de Duitse komiek Jan Böhmermann voor belediging te laten vervolgen.

In maart vorig jaar deed Erdogan aangifte, nadat Böhmermann hem in een schimpgedicht onder meer een “geitenneuker” had genoemd. Het zorgde voor een netelige kwestie voor bondskanselier Angela Merkel. In oktober werd duidelijk dat Böhmermann niet verder vervolgd wordt.

Ook buiten Duitsland zorgde de kwestie voor een debat over de grenzen van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Ook in Nederland laaide de discussie over het wetsartikel omtrent majesteitsschennis, waarop maximaal vijf jaar cel staat, weer op. In september bleek een Kamermeerderheid voorstander het verbod op majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te schrappen.

Belediging

Al in december riep de Duitse Bondsraad, waarin vertegenwoordigers van de deelstaten zich buigen over wetgeving, op de paragraaf uit het strafrecht te halen. Woensdag besliste de regering dat dit inderdaad gaat gebeuren. Hoewel regeringspartij SPD ervoor pleitte de paragraaf per direct te schrappen, steunde coalitiepartner CDU een ingangsdatum van 1 januari 2018. Bondskanselier Merkel bepaalde woensdag dat die laatste datum wordt aangehouden.

Volgens minister van Justitie Heiko Maas was de paragraaf over majesteitsschennis inmiddels verouderd en overbodig. Maas benadrukte in zijn toelichting wel dat belediging in zijn algemeenheid nog altijd strafbaar blijft. Het beledigen van een staatshoofd is daarmee met ingang van 1 januari 2018 even strafbaar als het beledigen van een willekeurige andere persoon. Wel zal de strafmaat voor die specifieke belediging omlaag gaan: op majesteitsschennis staat een maximumstraf van drie jaar cel, op gewone belediging maximaal één jaar.