Dr. Oetker geeft portret Van Dyck terug aan Goudstikker

Dr. Oetker, de Duitse producent van meel, muesli en pizzabodems, geeft een portret van Anthony van Dyck terug aan de erven van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Het gaat om het zeventiende-eeuwse Portret van Adriaen Moens.

Moens behoorde tot de werken die na de vlucht van Goudstikker voor de nazi’s in 1940 onder dwang werden verkocht en werd daarna verworven door Herman Göring, Rijksmaarschalk en opperbevelhebber van de Luftwaffe.

Na de Tweede Wereldoorlog was het werk een van de honderden werken die werden teruggegeven aan de Nederlandse Staat. Die verkocht het aan een Londense kunsthandelaar. Rudolf August Oetker, eigenaar en directeur van het bedrijf, kocht het schilderij in 1956. Hij overleed in 2007. Vorig jaar stelde het bedrijf een onderzoeker aan om de herkomst van de de werken uit de collectie te achterhalen. De teruggave aan de erven Goudstikker is de tweede door Dr. Oetker dit jaar, de eerste was Frühling im Gebirge van de Duitse kunstenaar Hans Thoma. Het bedrijf heeft aangekondigd nog twee andere kandidaten voor restitutie gevonden te hebben.

“Ik hoop dat de teruggave van dit kunstwerk ertoe zal leiden dat andere particuliere verzamelaars net zo verantwoordelijk zullen optreden”, zei Marei von Saher, weduwe van Jacques Goudstikker’s zoon en enig erfgename. Zij vecht al jaren voor teruggave van de werken uit het bezit van haar schoonvader, die ze nooit heeft gekend. Eerder gaf de Nederlandse staat 202 schilderijen terug aan de erven op “morele gronden”, na jarenlange juridische gevechten.