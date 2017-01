Dimitrov naar halve finales Australian Open

Tennisser Grigor Dimitrov heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van een grandslamtoernooi. De Bulgaar rekende op de Australian Open in de kwartfinale vrij gemakkelijk af met de als elfde geplaatste Belg David Goffin: 6-3, 6-2, 6-4.

Dimitrov nam direct in de eerste set het initiatief en gaf dat de gehele partij niet meer uit handen. Hij werd daarbij geholpen door Goffin, die worstelde met zijn service en een totaal van 46 onnodige fouten noteerde. De Belg maakte wel verscheidene keren een achterstand goed, en wist op 5-3 in de derde set nog twee matchpoints weg te werken. Op zijn eigen opslag maakte de Bulgaar het in de volgende game echter af.

Dimitrov, de nummer vijftien van de wereld, reikte één keer eerder tot de kwartfinales op de Australian Open. In 2014 was Rafael Nadal toen te sterk. De Bulgaar kan de Spanjaard aanstaande vrijdag in de halve finale mogelijk opnieuw treffen. Nadal moet dan later op woensdag wel afrekenen met de als derde geplaatst Canadees Milos Raonic.

Serena Williams bereikt halve finales

In het vrouwentoernooi wist Serena Williams voor de 34ste maal de halve finales van een grandslamtoernooi te bereiken. De Britse Johanna Konta werd in twee sets relatief eenvoudig aan de kant geschoven: 6-2 en 6-3.

Williams hoefde zich niet eens bovenmatig in te spannen om de als negende geplaatste Konta te verslaan. Ze kon het zich permitteren om een eerste servicepercentage te hebben van minder dan 50 procent. Dat maakte ze vervolgens veelal met haar tweede service goed.

Williams speelt in haar halve finale tegen de verrassende Mirjana Lucic-Baroni. De ongeplaatste Kroatische versloeg in haar kwartfinale de als vijfde geplaatste Karolína Plísková met 6-4, 3-6 en 6-4.