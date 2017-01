Dijsselbloem wil voorzitter blijven van de eurogroep

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) wil voorzitter blijven van de eurogroep op het moment dat hij na de verkiezingen van 15 maart in een volgend kabinet geen minister zou zijn. Hij zou graag zijn termijn die loopt tot medio januari 2018 willen afmaken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën na berichtgeving van het ANP.

Een hoge Europese functionaris liet eerder op woensdag weten dat Dijsselbloem moet aftreden als eurogroepvoorzitter als hij geen minister meer is. Dat is een Europese regel.

Werkafspraak uit 2008 moet hiervoor aangepast worden

Volgens Dijsselbloem kan deze regel aangepast worden. Zijn woordvoerder laat weten dat het gaat om een werkafspraak uit 2008 tussen de ministers van Financiën binnen de Europese Unie. Daarin staat dat de voorzitter van de eurogroep een minister van Financiën moet zijn.

“Maar de andere regel is het verdrag van Lissabon tussen EU-lidstaten waarin is geregeld dat de eurogroep haar voorzitter kiest voor tweeënhalf jaar. Dit verdrag is voor Dijsselbloem leidend. Maar hier moet de eurogroep nog verder over vergaderen”.

Dijsselbloem werd in januari 2013 gekozen als voorzitter van de eurogroep, als opvolger van Jean-Claude Juncker. In juli 2015 werd hij voor tweeënhalf jaar herkozen.

In de peilingen voor de parlementsverkiezingen van 15 maart staat de PvdA op flink verlies waardoor het onwaarschijnlijk is dat Dijsselbloem een nieuwe termijn in gaat als minister van Financiën.