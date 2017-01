Deze Soedanese cartoonist bespot zijn regio en hekelt westerse hypocrisie

De tekeningen zijn eenvoudig van stijl en daardoor zeer krachtig in haar boodschap. Of het is een aanklacht tegen het islamitische regime in Soedan dat knielt voor Amerikaanse dollars of het zijn de bevroren vluchtelingen die, eindelijk gearriveerd in Europa, sterven van de kou.

De Soedanese politiek cartoonist @KhalidAlbaih verwierf internationale bekendheid tijdens de ‘Arabische Lente’ van 2011 en is nu van de weinige activisten die zich uitspreekt over de hypocriete houding van het westen ten opzichte van het Soedanese regime van Omar al-Bashir.

Kortzichtigheid van het westen aan de kaak stellen

Khalid Albaih groeide op in Soedan. Zijn familie ontvluchtte het land toen hij 10 jaar oud was nadat dictator Bashir in 1989 middels een militaire coup de macht greep. NRC spreekt met hem vanuit zijn huidige woonplaats Doha in Qatar. Drie weken geleden was hij voor het laatst in Soedan.

“Het is een land van een enorme tegenstellingen. De corrupte elite rond de president leeft in geheel afgeschermde wijken, maar eenmaal buiten de poort zien ze bedelende kinderen. De angst voor het militaire regime is groot, toch is er onder jongeren wel weerstand. Vooral online en via graffiti laten ze hun geluid horen. Voor hen maak ik ook mijn tekeningen”.

Daarnaast wil Albaih via zijn cartoons de “kortzichtigheid” van het westen aan de kaak stellen. Het Soedanse regime is volgens de activist enorm “getalenteerd” om zich te gedragen naar gelang de geldschieter wenst.

“Het werd eerst gesponsoreerd door Iran, daarna door Osama bin Laden. De afgelopen jaren was het een belangrijke bondgenoot van China en nu willen de Verenigde Staten haar sancties opheffen en de Europese Unie geeft geld om vluchtelingen tegen te houden. Het is cynisch om van te worden”

Lees ook een analyse van NRC-correspondent Koert Lindijer: Hoe Bashir weer salonfähig wordt

Pessimistisch over werking social media

Al te optimitisch over wat zijn cartoons kunnen bereiken is Albeih niet. Tijdens de Arabische Lente ontmoette hij online veel kritische geesten en was er een optimitisch gevoel over welke kant de regio op zou gaan. Hij verwachtte niet dat het regime van Bashir ook zou vallen, “je moet een lange adem hebben; Gaddafi was meer dan veertig jaar aan de macht, Mubarrak dertig jaar”.

Maar waar hij zich vooral zorgen over maakt is over de werking van social media.

“Door het algoritme van Facebook bereik ik nu vooral mensen die al kritisch zijn. Kijk naar de verkiezing van Trump en de invloed van nepnieuws. Dat baart mij enorm veel zorgen. Ik wil met mijn tekeningen ook de massa bereiken. Mensen die anti-islam zijn en aan het denken gezet kunnen worden door een cartoonist uit Soedan”.

Bekijk de politieke cartoons van @KhalidAlbaih via zijn Facebookaccount.