De Haagse Stemming: Van der Steur kan geofferd worden, Teeven is ziek

Goedemorgen! Over 49 dagen zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Alle ogen zijn in Den Haag gericht op het zoveelste debat met Van der Steur en Rutte over de ‘Teevendeal’. Fred Teeven zelf zit ziek thuis en dus is de VVD afhankelijk van meer dan alleen coalitiepartner PvdA. Al kan de grootste regeringspartij ook zelf besluiten dat de minister van Veiligheid en Justitie offeren beter is voor de geloofwaardigheid van de premier.

DE GROTE AFWEZIGE: Nog los van de belangrijke politieke vragen of Nieuwsuur-journalist Bas Haan met zijn boek iets compleet nieuws onthulde en in hoeverre dat Ruttes geloofwaardigheid aantast, kan de Tweede Kamer Ard van der Steur - en in theorie zelfs de premier - morgen naar huis sturen. Sinds Jacques Monasch de PvdA verliet is de Kamer exact gespleten tussen coalitie en oppositie: 75 om 75. Maar als er morgen over de vertrouwenskwestie besloten wordt, ontbreekt waarschijnlijk uitgerekend Fred Teeven. De ex-staatssecretaris heeft de Kamer vroegtijdig verlaten omdat hij een operatie moest ondergaan. Als de VVD besluit dat het zeven weken voor de verkiezingen beter is om Ard van der Steur gemankeerd te laten doorregeren dan hem te laten vallen, moet dus niet alleen de PvdA binnenboord gehouden worden. Dan is de coalitie afhankelijk van mensen als de uit de fractie gezette Johan Houwers en de voor de lijst afgewezen Roland van Vliet. De SGP steunde eerder al een motie van afkeuring tegen Van der Steur.

Ruttes geloofwaardigheid: De tekenen zijn voor Van der Steur niet hoopgevend. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei gisteren dat “de minister zal moeten bewijzen dat de beschuldigingen vals zijn”. De PvdA steunde de oppositie in het verzoek om het debat niet onmiddellijk, maar pas donderdagmiddag te houden. Maar het lot van de minister van Veiligheid en Justitie is voor de VVD op dit moment ondergeschikt aan de geloofwaardigheid van premier/lijsttrekker Rutte, schrijft politiek verslaggever Annemarie Kas. Die blijft ontkennen dat hij sinds de bonnetjesaffaire opspeelde van de details wist van de deal tussen crimineel Cees H. en toenmalig officier van justitie Fred Teeven, die eind jaren negentig plaatsvond. Haan schrijft dat Rutte “de waarheid altijd verzwegen heeft”.

Internationale aandacht: Over de xenofobe fatsoenscampagne van de VVD heeft niemand in Den Haag het meer. Maar Rutte haalt met zijn “act normal or leave” wel alle internationale media. Van The New York Times (‘Dutch Leader Takes Trump-Like Turn in Face of Hard-Right Challenge‘) tot Deutsche Welle (‘Dutch PM Rutte issues open letter wooing right-wing voters‘). Hij is net iets minder populair dan het Zondag met Lubach-filmpje dat Nederland aan president Trump voorstelt.

(G)EEN LINKS PACT: Vol trots sprak Lodewijk Asscher de afgelopen dagen over een ‘progressief pact’ dat hij met SP en GroenLinks zou hebben gesloten. Maar van een stembusakkoord blijkt helemaal geen sprake, leert politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet. Jesse Klaver vindt Asschers voorstellen voor de arbeidsmarkt “prima” maar wil niet spreken van een pact. Roemer is het “niet met alle punten eens” en wil pas een akkoord sluiten als de PvdA uitsluit dat ze opnieuw met de VVD gaat regeren. Een poging van EénVandaag om een links debat te organiseren strandde ondertussen ook. Roemer wil niet tegen Klaver; Asscher wil helemaal niet. Het lastige dilemma van linkse partijen is, schrijft Niemantsverdriet: “als ze elkaar aanvallen, gaan ze verliezen. Maar als ze elkaar niet aanvallen waarschijnlijk óók.”

HOPEN OP LIKES: Bij de laatste provinciale verkiezingen werd nog wat geëxperimenteerd met sociale media, inmiddels verkiezen partijstrategen campagnevoeren op Facebook boven de straat, schrijven Annemarie Kas en Reinier Kist. Het CDA heeft bijvoorbeeld een team van tien man voor het web. Al hebben Buma’s berichten lang niet de impact van die van Wilders, Klaver en Kuzu. Het bereik van een Facebook-bericht kan een prime time talkshow benaderen - en zonder lastige vragen van journalisten. Maar de impact blijkt lager. “Een televisiedebat waarin een lijsttrekker zijn sympathiekste zelf is en tegelijk ad rem en inhoudelijk sterk, is nog steeds veel waard. En de beste fragmentjes, die zet het campagneteam natuurlijk zo snel mogelijk op Facebook.”

IN EIGEN VAL GELOPEN: De van de PvdA afgesplitste Kuzu en Öztürk zijn geducht omdat ze bij elke kwestie die minderheden of de islam aangaat hoofdelijke stemming aanvragen. Vervolgens zetten ze filmpjes van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse Kamerleden op Facebook wanneer die volgens Denk tegen de belangen van hun achterban stemmen. Dat was gisteren weer de opzet toen de Kamer besloot over het inperken van uitkeringen naar Marokko. Maar Öztürk vergiste zich en riep vóór. Waarop Kamervoorzitter Arib adrem reageerde: “dat wordt zeker geknipt.”

WAT WIJ LEZEN: De overheid probeert invloed te krijgen op de bedrijfsvoering van Fox-IT, dat staatsgeheimen beveiligt en in 2015 werd overgenomen door een Brits bedrijf. Dit blijkt uit documenten die NRC kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Uit interne e-mails en gesprekken blijkt dat de staat al jaren rekening hield met nationale veiligheidsrisico’s rondom een buitenlandse overname van Fox-IT. Toch kwam de overname voor alle betrokken ministeries onverwacht en bleken ze er niet goed op voorbereid.

WAT WIJ VOLGEN: De ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs had een hamerstuk moeten worden, gezien de - krappe - linkse meerderheid in de Kamer die een proactiever milieubeleid wil. Die meerderheid heeft al tal van moties aangenomen, van het sluiten van kolencentrales tot het uitbannen van auto’s op diesel en benzine. Maar verantwoordelijk minister Kamp weigert ze steeds uit te voeren. Nu liggen VVD en PVV in de Kamer dwars bij snelle ratificatie. GroenLinks komt dus met een motie, hoort politiek verslaggever Jos Verlaan. Maar ook als die het haalt is ratificatie nog niet vlot geregeld. Gezien de huidige peilingen lijkt de milieumeerderheid na 15 maart voorbij.

“Ik heb me bij VNL aangesloten om er echt werk van te maken. Dan komt Thierry Baudet een maand later met een vrijwel identiek programma. Puur een egoding. GeenPeil van Bart Nijman staat voor niets, het is een onzalig idee.”

Jan Roos in de Volkskrant over zijn oude partners tegen het Oekraïneverdrag die ook de politiek in willen.