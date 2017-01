Cambuur verrast weer in beker met zege op Utrecht

Eerstedivisionist Cambuur Leeuwarden blijft verrassen in het bekertoernooi. In de vorige ronde schakelde Cambuur Ajax uit, woensdagavond werd FC Utrecht na strafschoppen verslagen in de kwartfinale. Na 90 minuten en verlenging stond het 2-2. In de penaltyserie scoorde Cambuur er zeven en Utrecht er zes.

De wedstrijd kende een opvallende primeur: op basis van videobeelden werd een in de reguliere speeltijd gegeven strafschop teruggedraaid. FC Utrecht leek bij een 1-2 achterstand via een penalty terug te kunnen komen, maar scheidsrechter Pol van Boekel besloot voor de zekerheid de videobeelden erbij te halen. Na het bekijken daarvan kwam hij terug op zijn besluit.

Bekijk hieronder de beelden van het moment waarop de penalty werd teruggedraaid

Historie in de Galgenwaard: na een 'on field review' geeft scheidsrechter Pol van Boekel géén penalty aan FC Utrecht. #utrcam #knvbbeker pic.twitter.com/mTBZclm19z — FOX Sports (@FOXSportsnl) 25 januari 2017

FC Utrecht won al drie keer de beker, voor het laatst in 2004. Vorig jaar werd in de finale van Feyenoord verloren. De verhouding tussen Cambuur en het bekertoernooi was nooit een hele innige. In 1961 wist VV Leeuwarden, de voorganger van Cambuur als betaald voetbalclub in Leeuwarden, de halve finale te bereiken. Toen werd van FC Utrecht-voorganger Elinkwijk gewonnen in de kwartfinale.

Dinsdag drong Sparta al door tot de halve finale door na strafschoppen FC Volendam uit te schakelen. Om 20.45 uur begon AZ tegen sc Heerenveen, donderdag staat Vitesse - Feyenoord op het programma.