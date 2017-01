Bolt raakt estafettegoud kwijt door doping ploeggenoot

De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt is voortaan niet meer negenvoudig maar achtvoudig Olympisch kampioen. Het IOC besloot woensdag het Jamaicaanse 4×100-meter estafetteteam hun gouden medaille van de Olympische Spelen van 2008 af te pakken omdat een van de lopers, Nesta Carter, op doping is betrapt.

Bolt won op drie achtereenvolgende Olympische Spelen drie gouden medailles, op dezelfde disciplines. Zowel in Beijing in 2008, Londen in 2012 en Rio de Janeiro in 2016 was Bolt individueel de beste op de 100 en 200 meter en met de Jamaicaanse ploeg op de 4×100-meter estafette.

Met terugwerkende kracht

Voor de Spelen van Rio besloot het IOC tot het hertesten van een grote hoeveelheid urinestalen van Beijing en Londen. Door die controles viel onder meer Nesta Carter door de mand. Ook 31 anderen werden bij een eerste serie hercontroles betrapt.

Carter liep ook in de finale in Londen in 2012, maar is bij de prestatie vooralsnog niet op verboden middelen betrapt. In 2008 gebruikte hij methylhexanamine, een middel dat de alertheid verhoogt en de vetverbranding stimuleert.

Er worden geregeld Jamaicaanse topsprinters op doping betrapt. In het verleden zijn onder meer Asafa Powell, Yohan Blake, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Sherone Simpson gepakt op het gebruik van verboden middelen.

Naast Carter liet het IOC woensdag weten ook de Russische ver- en hinkstapspringster Tatiana Lebedeva haar twee zilveren medailles op de Spelen van 2008 af te pakken. Zij gebruikte het spierversterkende middel turinabol.