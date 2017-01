‘Bevallen in Zaandam? Dat gaat niet gebeuren’

Merle Wolfs, drie maanden oud, is in Amstelveen geboren. Haar Amsterdamse ouders vinden dat jammer. Ze hadden graag een Amsterdamse dochter gehad, met Amsterdam in haar paspoort. Ze hebben zich er wel bij neergelegd. Er zijn belangrijker dingen. „We zouden naar het OLVG in West gaan”, zegt Maaike Wolfs, de moeder van Merle. „We hadden de route geoefend.” Maar toen het zo ver was, waren de verloskamers in het OLVG allemaal bezet.

En de tijd begon te dringen. „Mijn vliezen waren gebroken, al meer dan vierentwintig uur, en dan kan je kind een infectie krijgen. Dus de verloskundige ging bellen, ik hoorde haar vanuit de slaapkamer. OLVG Oost? Geen plaats. VU medisch centrum? AMC? Geen plaats. Ze vroeg of ik naar het BovenIJ Ziekenhuis in Noord wilde. Nou, vooruit maar. Ook geen plaats. Zaandam dan? Nee! Dat gaat niet gebeuren.”

Ze moet er zelf om lachen. Natuurlijk is het irrationeel. Maar toch. Ze houdt van Amsterdam, en haar man ook. Ze wordt blij als ze erdoorheen fietst of als ze na de vakantie de stad weer in rijdt en de borden ‘Amsterdam’ boven de weg ziet. Het geeft haar een gevoel van trots.

Ze is echt de enige niet. Trek een grens, historisch of fysiek of beide, en mensen worden chauvinistisch. De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg (Zorg, VVD) zei woensdag in de Amsterdamse gemeenteraad dat hij er best aan wil meewerken een paar verloskamers in het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen tot Amsterdams grondgebied te verklaren. Amstelland had dat kort daarvoor als plan aangekondigd. „Je gunt het iedereen”, zei de wethouder, „om Amsterdammer te zijn, bij geboorte of bij inburgering.”

De burgemeester van Amstelveen, Mirjam van ’t Velt (CDA) liet daarop desgevraagd per e-mail weten dat ze dat best kan begrijpen. Maar: „Feit is dat je, als je geboren bent in Amstelveen, ook beslist niet onopgemerkt blijft. Vraag maar aan Famke Janssen (actrice), Martin Garrix (beste dj ter wereld) en Michiel Huisman (mooiste man ter wereld).”

Overkant

Een Amsterdams verschijnsel kun je het ook al niet noemen. Bel naar Texel, en ja hoor, daar willen ouders hun kinderen graag op Texel geboren laten worden, niet in Den Helder. Toen de Texelse Courant eens aankondigde dat vanaf 1 april de geboorteplaats in Texel kon worden gewijzigd, stond er die dag een rij bij het gemeentehuis.

Patricia Nieuwenburg, de eigenaresse van de kinderkledingwinkel Dodo Wear in Den Burg heeft drie kinderen en ze vindt het nog altijd jammer dat ze voor de jongste, Lot, halsoverkop naar de overkant moest. „Nou ja, een beetje jammer. Het gaat er toch om dat je een gezond kind hebt.” Lot had zich vlak voor haar geboorte omgedraaid en lag met haar gezichtje omhoog in plaats van naar beneden. Uiteindelijk werd het een keizersnee. Onderweg op de boot, de persweeën waren al bijna niet meer te harden, werden er nog grappen gemaakt: zullen we wat langzamer varen? We zijn nog op Texels grondgebied. „Maar dat was”, zegt Patricia Nieuwenburg, „natuurlijk niet serieus.”

Het gaat er toch om dat je een gezond kind hebt

Waar Maaike Wolfs, de moeder van Merle, nog steeds niet om kan lachen: de rit naar het Amstelland. „Ik had vijf centimeter ontsluiting en ik zei tegen de verloskundige: het gaat al bijna gebeuren, mag ik alsjeblieft thuisblijven? Nee, nee, nee, protocol, ik móést naar het ziekenhuis. Zij kon niet mee, dat vond ze heel vervelend, maar Amstelveen ligt buiten haar werkgebied. Nou, daar gingen we, als Jozef en Maria. Is er nog plaats in de herberg?”

Chiquer dan Amsterdam

De verpleegkundigen in het Amstelland zeiden tegen haar dat Amstelveen juist heel chic was, chiquer dan Amsterdam hoor, haha, en kom nu maar gauw mee. Achteraf is Maaike Wolfs – ze is klinisch linguïst voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis – opgelucht dat ze niet thuis bevallen is. Ze kreeg een nabloeding en lag binnen tien minuten op de operatiekamer. Toen dat allemaal voorbij was, is ze samen met haar man nog even in de verleiding geweest om te liegen bij de aangifte en Amsterdam als geboorteplaats op te geven. Maar dat ging ze toch te ver. „Ik ken een vrouw die het wel gedaan heeft.”

De beste oplossing, vindt ze, is dat er in Amsterdam meer verlosafdelingen komen, niet dat een deel van Amstelland tot Amsterdams grondgebied wordt verklaard. „Dat is toch eigenlijk onzin.” In Amsterdam is er een tekort sinds 2015, toen de afdeling verloskunde in het Slotervaart MC dichtging. Maaike Wolfs had ook nog de pech dat het herfstvakantie was. Er was te weinig personeel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gezegd dat er geen wettelijke bezwaren zijn tegen het plan van het Ziekenhuis Amstelland.