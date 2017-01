Beleggers blij met Boeing ondanks slechte jaarcijfers

Ondanks een gedaalde omzet en winst in 2016 reageren beleggers en analisten positief op de jaarcijfers van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Dat enthousiasme wordt veroorzaakt door een sterk laatste kwartaal en goede verwachtingen voor 2017. Bestuursvoorzitter Dennis Muilenburg maakte de cijfers woensdag bekend in het hoofdkantoor in Chicago.

De totale omzet van Boeing in 2016 was 94,6 miljard dollar (88,1 miljard euro), een daling van twee procent ten opzichte van 2015. De nettowinst daalde met vijf procent naar 4,9 miljard dollar.

De slotfase van 2016 was echter beter: in het laatste kwartaal steeg de winst met bijna 60 procent naar 1,6 miljard dollar. De omzet was met 23,3 miljard dollar hoger dan analisten hadden verwacht. De meevaller was vooral te danken aan de divisie Commerciële vliegtuigen (omzet 16,2 miljard dollar), die in december een paar groter orders binnenhaalde. De andere divisie van Boeing, Defensie en Ruimtevaart, deed het minder goed.

Voor 2017 verwacht Boeing een omzet van 90,5 tot 92,5 miljard dollar. Die daling heeft te maken met achterblijvende vraag naar het langeafstandstype 777. De productie van de 777 wordt met 40 procent teruggebracht. De verkoop moet vooral komen van de bij budgetmaatschappijen geliefde 737 en 737 MAX. De 787, of Dreamliner, wordt na tien jaar verlies eindelijk lucratief. Ondanks de dalende omzet rekent Boeing op betere cijfers. Boeing verwacht in 2017 760 à 765 vliegtuigen te verkopen. In 2016 waren dat er 748.

Boeing is goed voor 350 banen in Nederland, inclusief leveranciers gaat het om 2.750 banen. Concurrent Airbus komt op 22 februari met de financiële resultaten over 2016.

Boeing in Europa by NRC on Scribd