Aantal contactloze betalingen vervijfvoudigd

Het aantal contactloze betalingen is in het afgelopen jaar ten opzichte van 2015 vervijfvoudigd. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. In totaal is er 630 miljoen keer contactloos betaald. Ook het aantal pinbetalingen groeide opnieuw, met 10,6 procent. Daarnaast zijn het aantal IDEAL-betalingen met ruim 27 procent toegenomen.

Contactloos betalen houdt in dat er betaald kan worden door de pinpas korte tijd bij de betaalmachine te houden. Betaal je minder dan 25 euro, dan hoeft er geen pincode in te worden gevoerd. Het is inmiddels mogelijk om bij tweederde van alle betaalautomaten contactloos te betalen; in Nederland zijn er 19 miljoen pinpassen met een mogelijkheid om contactloos te betalen in omloop.

Andere betalingen

Nederlanders betaalde in 2016 in totaal 3,57 miljard keer met de pin, goed voor een bedrag van 97,3 miljard euro. De grootste stijging vond plaats bij pinbetalingen tot 10 euro. Die namen met 17,2 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor.

Betalingen met het IDEAL-systeem zijn flink toegenomen door de stijgende populariteit van betaal-apps voor telefoon of tablet, meldt Betaalvereniging Nederland. In december werd er ruim 11 miljoen keer gebruik gemaakt van zo’n mobiele app om een betaling mee te doen, een verdubbeling ten opzichte van 2015. De IDEAL-mobielbetalingen bedragen 38,2 procent van het totale IDEAL-gebruik. In 2016 zijn er in totaal 282,6 miljoen IDEAL-betalingen gedaan.