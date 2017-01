800 banen extra bij VDL Nedcar vanwege bouw BMW X1

Bij autoproducent VDL NedCar in Born komen er dit jaar 800 banen bij. Het Duitse concern BMW gaat het autotype X1 namelijk vanaf augustus ook in Limburg gaat produceren. Er staat al een BMW-fabriek in het Duitse Regensburg, maar die kan volgens de wagenbouwer de wereldwijde vraag niet aan, dus is er extra productiecapaciteit nodig.

Het is nog niet duidelijk of het gaat om tijdelijke banen of dat de XI voor langere tijd in Born geproduceerd zal worden. Volgens de NOS wordt een deel van de nieuw beschikbare arbeidsplekken gevuld door mensen die nu nog een uitkering krijgen en intern worden opgeleid bij VDL Nedcar. De productie van de X1-modellen moet in augustus van dit jaar van start gaan.

Momenteel rollen er al verschillende Mini’s van de band in Born, eveneens van BMW. Het gaat om de 3-deurs Mini, de Mini Cooper en de Mini Countryman. Met de nieuwe banen erbij werken er straks bijna 5.000 mensen bij de autofabriek in Limburg.

VDL, het conglomeraat van de Brabantse industrieel Wim van der Leegte, nam NedCar in 2012 over van Mitsubishi. Het Japanse autoconcern besloot in 2010 de productie van de Mitsubishi Colt in Born te staken. Nadat de laatste Colt in november 2012 van de band rolde, ging de fabriek achttien maanden dicht, waarin deze werd omgebouwd tot productielijn voor BMW.