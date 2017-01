‘Zes doden bij crash reddingshelikopter Italië’

In Italië is dinsdag een reddingshelikopter neergestort in de buurt van het gebied waar donderdag een hotel door een lawine werd bedolven. Dat melden Italiaanse media. Aan boord van de helikopter waren zes personen die volgens plaatselijke media allemaal zijn omgekomen.

De helikopter had net een gewonde skiër opgepikt in de buurt van skigebied Campo Felice om die naar het ziekenhuis in L’Aquila te vliegen. Het ongeluk vond plaats in de Abruzzen, zo’n honderd kilometer van de plek waarop hotel Rigopiano door een lawine werd getroffen. Daarbij vielen zeker veertien doden. Er worden nog vijftien mensen vermist.

Door slechte weersomstandigheden heeft het een aantal uren geduurd voordat reddingswerkers bij de helikopter konden komen. De helikopter werd in stukken uiteengeslagen in de sneeuw gevonden. Er is nog geen mogelijke oorzaak van de crash gegeven door de autoriteiten.

De burgemeester van Lucoli, een dorpje in de buurt van de crash, zei volgens persbureau AP dat hij de helikopter heeft zien vliegen. Gianluca Marrocchi vroeg zich af waarom de helikopter zo laag vloog: “Daarna verdween hij in de mist.”