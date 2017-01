Wawrinka eerste halvefinalist op Australian Open

De Zwitser Stan Wawrinka heeft zich als eerste mannelijke tennisser geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Hij rekende in de kwartfinale ogenschijnlijk simpel af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 7-6 (2), 6-4, 6-3.

In de halve eindstrijd wacht Wawrinka mogelijk zijn landgenoot Roger Federer, die dinsdag in actie komt tegen de Duitser Mischa Zverev. Wawrinka kan zijn tweede titel behalen in Australië, nadat hij het toernooi al eens won in 2014, destijds zijn eerste Grand Slamtitel. Hij won daarna ook titels in Parijs (Roland Garros 2015) en in New York (US Open 2016).

Woensdag worden de andere twee kwartfinales gespeeld: Spanjaard Rafael Nadal tegen Milos Raonic uit Canada, en de Belg David Goffin tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Williams en Vandeweghe bij laatste vier

Eerder op de dinsdag in het Australische Melbourne wisten in het vrouwentoernooi ook de Amerikanen Venus Williams en CoCo Vandeweghe zich voor de halve finales te plaatsen. De 36-jarige Williams voegde zich voor het eerst sinds 2003 bij de laatste vier door de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova te verslaan in twee sets: 6-4, 7-6 (3). Vandeweghe zette haar spectaculaire toernooi voort door na titelverdediger Kerber nu ook de Spaanse topspeelster Garbine Muguruza uit te schakelen: 6-4, 6-0.

In de andere twee kwartfinales, die woensdag op het programma staan, speelt Karolina Pliskova uit Tsjechië tegen Mirjana Lucic-Baroni uit Kroatië en komt de Amerikaanse Serena Williams uit tegen Johanna Konta uit Groot-Brittannië.