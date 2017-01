Wapenstilstand Syrië voor onbepaalde tijd verlengd

Rusland, Turkije en Iran gaan samenwerken om de wapenstilstand in Syrië voor onbepaalde tijd te garanderen. De landen maakten na afloop van een tweedaags vredesoverleg in het Kazachstaanse Astana bekend een trilateraal mechanisme te willen ontwikkelen waarmee het bestand kan worden voortgezet, zo meldt persbureau AP.

Hoe ze dat precies willen gaan doen, is onbekend. In een door de Kazachstaanse minister van Buitenlandse Zaken Kajrat Abdrachmanov voorgelezen verklaring staat dat de landen hun “invloed zullen aanwenden” om de strijdende partijen te weerhouden van het gebruik van geweld.

Eind december kwamen de Syrische regering en de meeste rebellengroepen een wapenstilstand overeen. Het bestand geldt niet voor twee van de belangrijkste jihadistische groeperingen die strijden in Syrië, Islamitische Staat en Jabhat Fatah al-Sham, voorheen bekend als Al-Nusra. Turkije, Rusland en Iran zeggen nu beide groepering te zullen blijven bestrijden.

De gesprekken in Astana hebben volgens de landen de weg geplaveid voor de gesprekken over een politieke oplossing voor het Syrische conflict. Die zullen vanaf 8 februari in het Zwitserse Geneve gevoerd worden.

Syrische regering verwelkomt uitkomst; oppositie kritisch

In een reactie zegt de Syrische regering van president Assad dat Rusland, Turkije en Iran “alles te hebben gedaan om obstakels weg te nemen” met het oog op de bijeenkomsten in Zwitserland. De wapenstilstand is verlengd voor “een specifieke periode”, zonder concreet te worden hoe lang dezer periode behelst.

Het hoofd van de Syrische oppositie stelt volgens persbureau Reuters “reserveringen” te hebben ten aanzien van de verklaring van de drie landen en hun voorgestelde maatregelen:

“De Russen zijn verworden van een strijdende partij naar een partij die probeert om een vredesbewaker te worden. Zij zullen daarbij echter nog veel hindernissen vinden, zoals het Lebanese Hezbollah, Iran en het regime.”

Hij voegde daaraan toe dat de rebellen nooit zullen toestaan dat Iran, dat aan de kant van de Syrische regering staat, zich bemoeit met de toekomst van het land.