Waarom was nu net die ene e-mail niet openbaar?

Tweede Kamerleden reageerden geschokt en de positie van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) is er onzeker door geworden, maar de leden van de commissie-Oosting hoorden maandag niks nieuws in de onthullingen van Nieuwsuur. De onderzoekers van de Teevendeal wisten al van de tekstsuggesties die Van der Steur als Kamerlid plaatste bij de brieven van de toenmalig minister, zijn partijgenoot Ivo Opstelten. Het ministerie had die informatie aan ze gegeven, maar de commissie publiceerde die niet.

Opstelten wilde in 2015 voor het eerst bekendmaken dat staatssecretaris Teeven zich wel degelijk ongeveer de bedragen van de Teevendeal kon herinneren, maar dat vond Van der Steur „zeer kwetsbaar”, schreef hij in de kantlijn. Daarmee leek hij te suggereren dat deze informatie beter geheim kon blijven voor zijn collega-Kamerleden. In de definitieve brief schreef Opstelten toch maar weer dat Teeven „onvoldoende herinneringen” had.

Hield de onafhankelijke onderzoekscommissie daarmee politiek gevoelige informatie achter? Voorzitter Marten Oosting, oud-ombudsman, zegt desgevraagd in een schriftelijke reactie dat deze e-mail ver buiten zijn onderzoeksopdracht lag. Die opdracht was: ontdek of minister Opstelten en zijn ambtenaren hun best deden om het bonnetje verborgen te houden. En niet: onderzoek de rol van Kamerlid Van der Steur.

Bovendien schreef de commissie wél op dat Van der Steur tekstsuggesties deed bij deze brief, zegt Oosting. Daar hadden Tweede Kamerleden op kunnen aanslaan – maar dat deden ze niet. Oosting: „Kennelijk hebben zij daarin geen aanleiding gezien om hun voormalige collega, minister Van der Steur, op dit punt nader te bevragen.”

Publieke verantwoording

Alex Brenninkmeijer, oud-ombudsman en nu lid van de Europese Rekenkamer, heeft een andere opvatting. Hij wil niet specifiek ingaan op de keuzes van Oosting, maar hij vindt het wel belangrijk dat je als onderzoeker omstreden documenten zoveel mogelijk openbaar maakt als die relevant zijn. „Het gaat om publieke verantwoording. Mensen moeten hun eigen conclusies kunnen trekken. Het is heel ongelukkig als er na jaren nog documenten naar boven blijven komen.”

Moet een onderzoeker zich niet letterlijk houden aan de opdracht? „Op zich wel”, zegt Brenninkmeijer, „maar die moet je uitleggen in het kader van de publieke verantwoording. Als je vindt dat het belangrijk is dat iets naar buiten komt, dan vind ik dat je dat moet noemen.”

Tweede Kamerleden vinden het niet nodig om Oosting te bekritiseren. GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt dat zijn fractie dinsdagochtend wel gepraat heeft over deze dilemma’s: „Wat moet de reikwijdte zijn van zo’n onderzoekscommissie en waar richt die zich wel of niet op?” Maar het „achteraf becommentariëren van een commissie die zijn werk heeft gedaan” vindt hij „een beetje makkelijk”.

Klaver benadrukt, net als andere Kamerleden, dat vooral het kabinet schuld heeft aan het achterhouden van informatie. „Artikel 68 van de Grondwet vraagt een actieve informatieplicht van het kabinet aan de Kamer. Dat heeft het kabinet niet gedaan. Sterker nog: ze hebben het geprobeerd te verbloemen.”

Hebben Kamerleden zelf gefaald omdat ze niet hebben gelezen dat Oosting in één zin beschrijft dat Van der Steur „een aantal vragen en tekstuele suggesties” deed aan Opstelten? Nee, zeggen de meesten. Juist omdat het kabinet die informatieplicht heeft. D66-leider Alexander Pechtold: „Ik voel me zo langzamerhand een forensisch accountant in plaats van Kamerlid. Het zou niet nodig moeten zijn dat ik een heel notenapparaat moet interpreteren om nog meer papier boven water te krijgen.”

SP’er Michiel van Nispen is het enige Kamerlid dat zegt dat hij alerter had moeten zijn. „Ik heb het hele boek gelezen en ik heb niet doorgevraagd op die passage. Het had de Kamer gesierd als wij daar scherpe vragen over hadden gesteld.”