Voor tweede maal geen bewijs liquidatieplannen Echtenaar

Er is door politie en justitie geen bewijs gevonden dat de 61-jarige Toon van H. uit Echt twee ambtenaren wilden laten liquideren. Uit onderzoek volgt “de conclusie dat er geen bevestiging van het onderzochte feit naar voren is gekomen”, aldus de politie dinsdag in een verklaring.

Toon van H., ook bekend onder zijn bijnaam ‘Rooie Toon’, werd in september opgepakt. De politie maakte niet bekend wie de potentiële slachtoffers van Van H. zouden zijn geweest. Zijn advocaat zei tegen NRC dat het ging om Paul van Hilten, advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch en een niet nader geïdentificeerde FIOD-ambtenaar. Bij Van H.’s arrestatie werd een vuurwapen gevonden. Twee dagen later werd hij weer vrijgelaten.

Het opmerkelijke was dat Van H. in 2003 ook al werd opgepakt op verdenking van het beramen van liquidaties op precies dezelfde personen, en vastgoedhandelaar Jos Geerts. Ook toen kon justitie geen bewijs vinden voor dat vermoeden.

Van H. is een voormalig antiekhandelaar. Hij is eerder wel veroordeeld voor heling en verboden wapenbezit. Ook werd hij verdacht van medeplichtigheid toen zijn medewerker Bianca van der L. haar man wegens relatieproblemen doodde. Daarvoor werd hij niet veroordeeld.