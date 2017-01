Uitzendbranche blijft groeien

De uitzendbranche is in 2016 flink gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale aantal gewerkte uren door uitzendkrachten is met 8 procent toegenomen, terwijl de totale omzet met 9 procent steeg, blijkt uit jaarcijfers die de branchevereniging ABU heeft gepubliceerd.

De grootste groei viel te noteren in de administratieve en de industriële sector. In de administratieve sector nam het aantal uren met 10 procent toe en de omzet 8 procent. In de industrie viel een stijging van 9 procent in het aantal uren en 10 procent in de omzet te noteren. Het aandeel uitzendkrachten in de technische sector groeide het afgelopen jaar ook, maar bleef enigszins achter bij de andere sectoren. Daar nam het aantal uren met 2 procent toe ten opzichte van 2015, en de omzet met 8 procent.

In 2015 groeide de uitzendbranche ook flink. Toen kwamen er in de sector zo’n 70.000 banen bij. Onder hen zijn veel zelfstandigen; ongeveer één op de drie zzp’ers werkte toen volgens de ABU bijna uitsluitend via een intermediair, zoals een uitzendbureau.

Het CBS berichtte in augustus vorig jaar dat in er in het tweede kwartaal van 2016 ruim dertigduizend uitzendbanen bij waren gekomen. In het derde kwartaal kwamen daar nog eens zestienduizend banen bij. Die groei kwam voort uit zowel een stijging van het aantal uren in kortlopende als langdurende contracten.

