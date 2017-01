Deze tacos aten de auteurs van breddos Tacos langs de kust van Baja California, een Mexicaanse staat vlak onder de Amerikaanse grens. Het ligt op een schiereiland en wordt aan alle kanten omringd door zee, wat de populariteit van vistacos verklaart.

Maak eerst de pico de gallo, een salsa. Snijd de tomaten in vieren. Verwijder de kern, snijd de tomaten in blokjes van 5 mm, doe ze in een grote kom. Voeg de rode uien, koriander en jalapeño toe. Breng al proevend op smaak met het zout en de peper. Meng, als je het tomatenmengsel voldoende op smaak vindt, de suiker erdoor. Voeg limoensap toe en vervolgens de olie. Roer zodat het goed mengt. Verhit de raapzaadolie in een diepe pan met dikke bodem tot 190 graden. Maak het beslag door het rijstmeel en de bloem te mengen met het ei, bakpoeder, zout, chilipoeder en de oregano. Schenk het spuitwater of het bier er langzaam bij en klop tot het de consistentie heeft van beslag. Haal een stukje vis per keer door het rijstmeel. Dompel het onder in het beslag en leg voorzichtig in de hete olie. Bak ze 4 min. en herhaal met de andere vis. Haal de eerste vier stukken uit de olie en laat uitlekken op keukenpapier. Verwarm de tortilla’s, schep er een lepel (limoen)aioli op, gevolgd door de vis, kool, pico de gallo, een paar ringetjes jalapeño en wat koriander. Besprenkel met cascabelzout en een kneepje limoensap.