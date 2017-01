‘Tekort aan bouwgrond remt bouw nieuwe woningen af’

Bouwbedrijven hebben vorig jaar opnieuw meer woningen afgeleverd, maar de toename is een stuk minder groot dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat gemeenten slechts in beperkte mate grond afgeven voor de bouw van woningen, zo concluderen economen van ABN Amro dinsdag in een onderzoek naar de bouwsector.

In de eerste tien maanden van vorig jaar nam de productie van nieuwbouwwoningen met 7 procent toe op jaarbasis, aldus de onderzoekers. In dezelfde periode van 2015 was nog sprake van een stijging van 32 procent. Ook de hogere grondprijzen en beperkte capaciteit bij bouwbedrijven maken dat de productie vorig jaar veel minder is gestegen.

Vraag stijgt juist

De vraag naar nieuwbouwhuizen is daarentegen onverminderd groot. De branchevereniging van projectontwikkelaars Neprom liet vorige week weten uit te gaan van 34.000 verkopen over heel vorig jaar. Dat is een toename van zo’n tien procent op jaarbasis. Verdere groei van de verkoop wordt volgens Neprom belemmert door het geringe aanbod.

Volgens voorzitter Bart van Breukelen van Neprom komt dat doordat gemeenten te weinig doortastend te werk gaan en verkeerde prioriteiten stellen. In een verklaring stelde hij vorige week:

“Bij provincies en veel gemeenten is er geen enkel gevoel voor urgentie, processen verlopen stroperig en vaak is er een tekort aan ambtelijke capaciteit. Het lijkt ook wel of alle aandacht gericht is op lastige, binnenstedelijke woningbouwprojecten, terwijl in nieuwe buitenwijken de productie veel gemakkelijker verhoogd kan worden.”

Te weinig personeel om aanvragen te voldoen

Ook ABN Amro ziet dat gemeenten moeite hebben gehad om aan alle aanvragen voor de bouw van nieuwe woningen te voldoen. Volgens de onderzoekers komt dat ook doordat ze in de crisis zijn ingekrompen, waardoor minder personeel beschikbaar is voor het vrijgeven van nieuwe bouwgrond en het beoordelen van nieuwe aanvragen.

Woningbouwers kampen met hetzelfde probleem, aldus de economen van de bank. “Het gebrek aan capaciteit komt doordat bouwers tijdens de crisis veel personeel hebben moeten ontslaan en daarom op dit moment niet voldoende personeel hebben om al het werk uit te voeren”, schrijven zij in hun onderzoek.

Wel zien de onderzoekers tegen het einde van vorig jaar weer een stijging in het aantal afgegeven vergunningen. Bovendien nemen bouwbedrijven weer meer personeel aan. “Maar gezien de hoeveelheid werk is dat nog niet voldoende”, denken ze.