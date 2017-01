Supreme Court: May heeft toestemming parlement nodig voor Brexit

De Britse premier Theresa May moet aan het parlement toestemming vragen om de Brexit door te zetten. Dat heeft het Britse Supreme Court dinsdag besloten in een beroep dat was aangespannen door de Britse regering tegen een eerdere uitspraak van het Londense High Court. Het elf leden tellende Supreme Court besloot met 8 stemmen voor en 3 tegen dat het Hoger- en Lagerhuis inderdaad moet besluiten over het verlaten van de Europese Unie.

Het High Court bepaalde eind vorig jaar dat premier Theresa May artikel 50, het EU-uittredingsverdrag, niet in gang kan zetten zonder een stemming in het parlement. Die zaak was onder meer aangespannen door zakenvrouw Gina Miller, een tegenstander van de Brexit.

De rechter was het daar dinsdag mee eens. President van het Supreme Court David Neuberger zei dat de Brexit gevolgen zal hebben voor de Britse wetgeving, en daarover gaat het parlement. Het betekende dat het Hoger- en Lagerhuis May’s strategie - om voor eind maart formeel aan te kondigen dat het land uit de Europese Unie wil vertrekken - in de war kunnen schoppen.

Geen stemming in parlementen Schotland, Wales en Noord-Ierland

Later voegden zich ook de regeringen van Schotland, Noord-Ierland en Wales bij de zaak. Zij wilden bij de rechtbank afdwingen dat ook de parlementen in die landen zich mogen uitspreken over de Brexit. Zo ver wilde het Supreme Court echter niet gaan. Het liet de uitspraak van het High Court in stand - en daarmee in feite het tijdspad van May.

De Noord-Ieren zijn van mening dat de Brexit ingaat tegen de Goede Vrijdagakkoorden. Het aantasten van de fundamenten van dat vredesakkoord - die de basis vormen voor het politieke bestuur in Belfast en waarin de Ierse Republiek en het Verenigd Koninkrijk EU-lid zijn - kan niet zonder Noord-Ierse toestemming, vinden zij.

Volgens de Schotten beperkt de EU zich niet enkel tot buitenlands beleid. De zeggenschap op meerdere beleidsterreinen, zoals landbouw en milieu, ligt in het Britse systeem bij de afzonderlijke landen. Dus vindt de regering - met premier Nicola Sturgeon voorop - dat de Brexit ook een zaak is van het Schotse parlement.

Parlement voor Brexit

Volgens NRC-correspondent Melle Garschagen zal de uitkomst voor May niet onverwacht komen:

“Een meerderheid van het parlement is bovendien voor een Brexit, dus zij zal hier prima mee kunnen leven.”

Een woordvoerder van May heeft in reactie op het vonnis laten weten dat de regering de uitspraak respecteert, maar het plan om eind maart artikel 50 in werking te zetten, niet verandert. Het parlement is nu aan zet en daar is volgens de woordvoerder genoeg steun voor een vertrek uit de EU.