SPD-leider Gabriel: geen kandidaat-bondskanselier

Minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel zal zich niet kandideren voor het Duitse bondskanselierschap. De leider van de sociaal-democratische SPD bevestigt dat tegenover verschillende Duitse media. Volgens TV-zender ARD zal voormalig voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz naar voren worden geschoven als nieuwe partijvoorzitter en tegenstrever van Angela Merkel bij de parlementsverkiezingen in september.

Gabriel zou het voorzitterschap van de partij per direct naast zich neerleggen en zijn ministerspost bij Economische Zaken opgeven en minister van Buitenlandse Zaken worden. Dat zal de bewindspersoon dinsdagavond aan de partijtop mededelen, schrijft Die Zeit. Het Duitse tijdschrift volgde Gabriel de afgelopen maanden en komt donderdag met een groot artikel waarin de Duitser onder meer bekendmaakt het bondskanselierschap niet te ambiëren.

Volgens Die Zeit heeft Gabriel een strategische inschatting gemaakt van zijn kansen tegenover Merkel en heeft hij besloten daarom niet voor het hoogste Duitse ambt te gaan. NRC-correspondent Juurd Eijsvogel zegt dat het duidelijk is dat Gabriel geaarzeld heeft:

“Hij heeft een aantal dingen echt wel goed voor elkaar gekregen. Zo redde hij een hoop arbeidsplaatsen toen een grote supermarktketen ten onder dreigde te gaan en kreeg hij het voor elkaar dat partijgenoot Frank-Walter Steinmeier, tegen de voorkeur van de bondskanselier in, president van Duitsland is geworden. Zijn persoonlijke populariteit was desalniettemin laag en zijn kansen ten opzichte van Merkel waren ook niet groot.”

Schulz mogelijk SPD-kandidaat

De Duitse televisiezender ARD meldt dinsdag op basis van bronnen binnen de partij dat Martin Schulz de sociaal-democratische uitdager van Merkel (CDU) wordt. Dat is echter nog niet bevestigd. Schulz was tot voor kort voorzitter van het Europees Parlement, maar vertrok daar eind vorig jaar om lijsttrekker te worden voor de SPD in de staat Noordrijn-Westfalen, bij de komende verkiezingen.

Schulz zal het volgens Eijsvogel bij een eventueel bondskanselierschap lastig krijgen: