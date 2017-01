Sparta na penalty’s in halve finale beker

Sparta is de eerste halvefinalist in het toernooi om de KNVB-beker. De Rotterdamse club versloeg dinsdag in een zeer matig duel FC Volendam na penalty’s.

In de reguliere speeltijd scoorden de teams niet, na verlenging stond het 1-1. In de strafschoppenserie bleek Sparta uiteindelijk met 5-6 te sterk. Volendam, de nummer vier van de eerste divisie, kon daarom niet de prestatie uit 2009 herhalen, toen de ploeg de halve finale bereikte.

Eerder dit jaar wist Sparta, dertiende in de eredivisie, in de tweede ronde te verrassen met een 3-1 zege op regerend landskampioen PSV.

Doelpunten bewaard tot verlenging

De beste kans voor Volendam in de eerste helft kwam in de 28ste minuut. Een schot van Joey Veerman ging via de binnenkant van de paal het doel uit. Sparta was beter en dat leidde tegen het einde van de eerste helft tot twee kansen voor Paco van Moorsel, zonder succes.

Volendam was vervolgens in de tweede helft de bovenliggende partij. In de 58ste minuut stond de lat een goal via een dwarrelende voorzet van Kees Kwakman echter in de weg. Van Moorsel kon Sparta in reguliere speeltijd nog de winst brengen, maar zijn inzet ging twee minuten voor tijd voorlangs.

Pas in de tweede helft van de verlenging bleek opeens dat beide ploegen toch konden scoren. In de 108ste minuut schoof Thomas Verhaar Sparta vanaf de rand van het strafschopgebied op een 0-1 voorsprong. Amper twee minuten later was het alweer gelijk. Bert Steltenpool knalde de bal van dichtbij in het dak van het doel.

In de penaltyserie misten Volendam en Sparta allebei twee van de eerste vijf penalty’s. De achtste penalty van Volendam werd daarna gepakt door de keeper. Sherel Floranus schoot vervolgens wel raak voor Sparta.

Historie

Sparta had al goede herinneringen aan Volendam als tegenstander. In 1958 pakten de Rotterdammers hun eerste bekerwinst toen ze Volendam met 4-3 in de finale versloegen. In totaal won Sparta de beker drie keer. Ook in 1962 en 1966 was de ploeg de beste.

Volendam stond nog een keer in de finale van de beker, en ook die ging verloren. In 1995 was Sparta’s Rotterdamse grote broer Feyenoord met 2-1 de beste in de eindstrijd.

Programma

Woensdag en donderdag staan er nog drie kwartfinales op het programma: