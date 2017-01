Samsung boekt goede cijfers ondanks Galaxy Note 7

Ondanks de problemen met de smartphone Galaxy Note 7 heeft technologiegigant Samsung het afgelopen jaar goede resultaten geboekt. Dat blijkt uit de dinsdag presenteerde kwartaalcijfers van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

De nettowinst meer dan verdubbelde in het vierde kwartaal, van omgerekend zo’n 2,6 miljard euro in 2015 naar bijna 5,7 miljard een jaar later. Over heel 2016 steeg de nettowinst van ongeveer 15,2 miljard in 2015 naar 18,1 miljard euro het afgelopen jaar. Ook de omzet steeg in het vierde kwartaal licht naar 42,6 miljard. Over het hele jaar steeg de omzet van 160 miljard euro in 2015 naar 161 miljard een jaar later.

Galaxy Note 7

Ondanks het stopzetten van de productie van de Galaxy Note 7 boekte Samsung dus goede resultaten. Samsung verklaart de goede resultaten door de hogere prijzen voor geheugenchips en displays, zoals oled- en lcd-schermen. Volgens Samsung heeft dat te maken met de focus die het bedrijf de afgelopen twee tot drie jaar heeft gehad op technologische vooruitgang en strategische investeringen in onder meer oled-technologie. Daarnaast had de sterke Amerikaanse dollar tegen de Zuid-Koreaanse won positieve gevolgen voor het bedrijfsresultaat.

De Galaxy Note 7 werd teruggeroepen omdat na de lancering van het model in augustus vorig jaar, veel klachten binnenkwamen over accu’s die in brand vlogen. Dit bleek aan de batterij te liggen.