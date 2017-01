Ruim 200 ontslagen bij glasfabriek Schiedam

In Schiedam verliezen 230 werknemers van een glasfabriek van O-I Manufacturing Netherlands binnen enkele maanden hun baan. Dat werd hen dinsdag door de directie medegedeeld, meldt CNV Vakmensen in een persbericht.

Reden voor het massaontslag is dat de fabriek zijn deuren gaat sluiten. CNV noemt de maatregel van de directie “totaal onverwacht”. CNV-onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo:

“In een paar uur tijd stond het bedrijf op z’n kop. Het was verschrikkelijk. Na de personeelsbijeenkomst kwamen de mensen zwaar aangeslagen naar buiten. Ze kunnen het nog niet bevatten.”

Behalve in Schiedam heeft het Amerikaanse O-I Manufacturing in Nederland ook nog vestigingen in Leerdam en Maastricht. In de drie fabrieken werken in totaal 845 mensen.

‘Overcapaciteit op de markt’

De directie zegt dat de sluiting van het pand in Schiedam is ingegeven door overcapaciteit op de markt, relatief hoge productiekosten en verouderde ovens. “Dat laatste is in ieder geval lulkoek”, aldus Di Giacomo Russo. Hij denkt dat de fabriek gesloten wordt omdat “het in Polen goedkoper” kan.

De vakbonden overleggen donderdag met de directie. Di Giacomo Rosso zegt er alles aan te willen doen om de gedupeerde werknemers een baan te bieden in Leerdam of een goed sociaal plan te bieden.