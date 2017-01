Roda JC deels in handen van Zwitserse investeerder

Roda JC komt deels in handen van de Zwitser Aleksei Korotaev. De investeerder betaalt een miljoenenbedrag voor een minderheidsbelang dat hij overneemt van eigenaar Frits Schrouff, meldt de Limburgse club.

Om welk aandeel het precies gaat is niet bekend gemaakt. De nieuwe aandeelhouder heeft per direct geld beschikbaar gesteld zodat Roda JC nog deze transferperiode nieuwe spelers kan aantrekken. Op termijn wil Korotaev ook in de jeugdopleiding investeren, met als doel om Roda JC terug naar de subtop van de Eredivisie te brengen. De begroting moet rond de 15 miljoen euro komen te liggen. Daarbij is het de bedoeling dat Roda JC gewoon in Kerkrade blijft spelen, zegt algemeen directeur Wim Collard:

“Aleksei Korotaev heeft uitgesproken ambities met onze club en voor hem blijft de stevige regionale verankering het belangrijkste. Samen met de supporters, de sponsoren en de hele regio wil hij gaan bouwen aan de toekomst van Roda JC.”

Schrouff had al eerder te kennen gegeven langzaam zijn meerderheidsaandeel in de Limburgse club af te willen bouwen.

Zwitserse bankier met sportverleden

Korotaev maakte carrière in de Zwitserse bankenwereld voordat hij een eigen investeringsmaatschappij oprichtte. Hij is volgens een persverklaring van Roda JC een groot voetballiefhebber die in zijn jeugd op hoog niveau de sport schoonspringen beoefende. Een van zijn naaste adviseurs is de in Dubai wonende, maar uit Limburg komende fiscale jurist Stijn Jansen, die groot fan is van Roda JC. Hij zou de twee partijen met elkaar in contact hebben gebracht.

Korotaev komt zelf ook aan het woord in de persverklaring van Roda JC:

“Ik ben zeer verheugd om samen met de heer Schrouff zijn uitzonderlijke steun voor de club verder uit te bouwen met het doel Roda zo snel mogelijk terug te brengen in het linkerrijtje. Het enthousiasme en de passie van de mensen bij Roda en de directie in het bijzonder heb ik vanaf de eerste minuut super gewaardeerd en heeft me het gevoel gegeven bij de juiste club te zijn beland om mijn ambities te verwezenlijken.”

Periode van financiële problemen

Roda JC, dat momenteel laatste staat in de Eredivisie, kampte de afgelopen jaren met financiële problemen en gleed daarom af van een plek als stabiele subtopper tot chronische degradatiekandidaat. Dieptepunt voor de fans waren de in 2009 op het laatste moment geklapte gesprekken met Fortuna Sittard over een fusie.

In 2015 leken de financiële problemen in één klap voorbij toen de lokale zakenman Schrouff de club voor negen miljoen euro kocht. De sportieve prestaties bleven echter achter bij de nieuwe situatie, en Roda JC eindigde vorig seizoen als veertiende. Dit seizoen zijn de prestaties nog minder.