Oude auto is in trek bij dieven en slopers

Het grootste risico op diefstal loop je niet met een peperdure nieuwe auto, maar een betaalbare auto van een paar jaar oud. Die worden gestolen om in onderdelen verkocht te worden.

De groeiende malafide handel in gebruikte onderdelen als bumpers, koplampen en versnellingsbakken is volgens André Bouwman van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit is de schaduwzijde van de positieve diefstalcijfers over 2016. Dinsdag werd bekend dat er alweer minder personenauto’s in Nederland gestolen werden – 9.179 om precies te zijn. Ook het aantal gestolen busjes, brommers, vrachtwagens, caravans en aanhangers daalde met zo’n tien procent. Maar het aantal auto’s dat spoorloos verdwijnt is nog altijd erg hoog, benadrukt Bouwman: „Zes van de tien auto’s worden niet teruggevonden. In 1995 was dat de helft.”

1 Waarom zijn oude auto’s zo in trek bij dieven?

Graphic: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

Dat komt omdat oudere auto’s vaak slechter beveiligd zijn dan nieuwe modellen. Maar ook omdat oudere voertuigen relatief makkelijk in onderdelen opgeknipt kunnen worden. Ze worden door de dieven verkocht aan slopers die er de meest gevraagde onderdelen uit halen. André Bouwman legt de economische logica van de malafide handel uit: er is meer vraag naar tweedehands onderdelen van oudere auto’s; die gaan immers vaker stuk. En hoe vaker een bepaald type auto op de weg rijdt, des te meer vraag is er naar onderdelen – ook in het illegale circuit. „Dat verklaart mede de hoge score van VW in de diefstallijst.”

Volgens Bouwman hebben sommige malafide slopers geavanceerde voorraadsystemen en ondergrondse netwerken voor de verkoop. „Als er veel vraag is naar linker koplampen leggen ze daar een voorraadje aan. De achterlichten verdwijnen dan gewoon in de shredder.” Hij adviseert – wil je niet beschuldigd worden van heling – geen onderdelen te kopen, via Facebook of Marktplaats, die ongeloofwaardig goedkoop zijn.

2Zijn nieuwe auto’s zoveel beter beveiligd dan oude auto’s?

Keyless entry, de draadloze sleutel, blijft een zwak punt waar hackers dankbaar gebruik van maken. Vorig jaar werd nog een kwetsbaarheid ontdekt waarmee in theorie 100 miljoen auto’s van de Volkswagen Group te openen zijn. Veel moderne auto’s zijn via internet continu verbonden met de dealer of de leverancier. Ze zijn traceerbaar en hebben een verbinding nodig voor softwareupdates. Daarnaast zijn de auto-onderdelen meer met elkaar verbonden. Dat maakt het lastig om een auto ‘om te katten’: het voertuig heeft een digitale identiteit die lastig los te wrikken van het chassis.

Graphic: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

3Welk autotype wordt het meest gestolen?

De Audi A5 is het meest in trek bij dieven: 1 op 81 wordt gestolen. Vermoedelijk verdwijnen die Audi’s naar landen waar minder streng gelet wordt op de voertuigregistratie. Een A5 heeft een drie keer zo grote kans om gestolen te worden dan een VW Polo, Golf of BMW 1.

4Wat is de beste manier om een auto te beveiligen?

Zorg voor elektronische beveiliging in combinatie met een zichtbare fysieke beveiliging, in de vorm van een versnellingsbakslot of stuurklem. Je auto ‘verstoppen’ in een garage is niet voldoende. Moderne autodieven plakken een gps-tracker onder gewilde modellen. Niet alleen Lamborghini’s of Range Rovers zijn geliefd. De diefstalrisico’s van busjes zoals de VW Transporter en de Mercedes Vito en Sprinter liepen in 2016 namelijk op. Slechts twee van de tien Mercedesbusjes wordt ooit teruggevonden – in één stuk.