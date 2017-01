Onderzoeksraad bekijkt aanvaring stuw Grave

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) stelt een onderzoek in naar de aanvaring bij de stuw bij Grave. Daarbij wordt zowel gekeken naar de aanvaring zelf als de gevolgen ervan en hoe daarmee is omgegaan door de plaatselijke autoriteiten.

De OVV heeft al bij verschillende instanties informatie over het ongeval opgevraagd direct na het incident op 29 december vorig jaar. Door de aanvaring met een binnenschip raakte de stuw zwaar beschadigd. Omdat vervolgens een sluis in het Maas-Waalkanaal te laat werd gesloten zakte daardoor het waterpeil in het kanaal en de Maas drastisch.

Als gevolg daarvan kwamen woonboten droog te liggen en werd scheepvaart door het kanaal en de Maas nabij Grave onmogelijk. Om die problemen op te lossen is Rijkswaterstaat twee weken geleden begonnen met de bouw van een tijdelijke dam bij de stuw in Grave. Daarna is het waterpeil weer langzaam verhoogd. Maandag voeren de eerste schepen weer door de stuw van Grave.