‘Nog jaren tekort aan personeel verpleeghuizen’

De noodzakelijke toename van het aantal zorgmedewerkers in verpleeghuizen gaat nog jaren duren. Dat blijkt uit een geheime notitie van het Centraal Planbureau (CPB) die in handen is van het Algemeen Dagblad.

Uit de notitie blijkt dat pas per 2019 een extra toename van 10.000 zorgmedewerkers per jaar mogelijk is. Actiz, brancheorganisatie van werkgevers in de zorg, rekende eerder deze maand uit dat 70.000 extra zorgmedewerkers - tussen de 1,5 en 2 miljard euro - nodig zijn om de kwaliteit van de verpleegzorg te verbeteren. Op dit moment werken zo’n 247.000 mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Dat door de krappe arbeidsmarkt er slechts 10.000 banen per jaar bij kunnen komen, moet volgens Actiz leiden tot actie, citeert het AD een woordvoerder:

“We moeten met alle betrokken partijen samenwerken om meer mensen op te leiden, bij te scholen en te werven voor onze branche. Alleen zo kunnen we het geven van liefdevolle zorg en aandacht aan ouderen in verpleeghuizen ook in de toekomst realiseren.”

Zorgmanifest

In oktober werd het manifest Scherp op Ouderenzorg ingediend door Hugo Borst en Carin Gaemars. Hierin wordt onder meer opgeroepen tot een minimaal aantal verplegers per verpleeghuisbewoner en een plafond voor bestuurskosten en reserves in verzorgingshuizen.

In de Tweede Kamer werd een unaniem ingediende motie ingediend waarin staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PvdA) werd gevraagd het manifest te omarmen. Van Rijn liet vervolgens weten dit jaar 100 miljoen euro extra uit te willen trekken voor verpleeghuizen.