Uit pure levensdrift was ik zondagochtend iets eerder bij het zwembad dan normaal. Toen ik uit het kleedhokje huppelde, knalde ik bijna tegen een penis op. Daaraan zat een ongeveer zestigjarige man vast die me vrolijk goedemorgen zei. Ik was even van de leg: ik had al een tijdje geen penis, laat staan eentje van ongeveer zestig, live gezien. Na een paar keer diep in en uit te hebben geademd, liep ik in mijn bikini naar de badmeester.

„Hé”, fluisterde ik, „ben ik vandaag overdressed?” De badmeester antwoordde dat het momenteel nudistenuur was.

Ik droop af en eenmaal thuis vertelde ik dit aan een vriendin.

„Ojee,die exhibitionisten ook”, zei ze.

„Een nudist is toch niet automatisch een exhibitionist?”

Daar kwamen we niet uit en dus ging ik terug naar het zwembad, gewapend met een listige vraag.

Ik tegen de badmeester: „Hoi ik heb zin in naaktzwemmen, dus ik heb geen badpak ingepakt. Mag ik dan wel mijn duikbrilletje op?”

„Nee, dat mag niet.”

„Omdat het onder kleding valt?”

„Nee, omdat je met zo’n ding onder water kan kijken en dat hebben onze zwemmers liever niet.”

Zie je wel: nudisten zijn niet automatisch exhibitionisten. Ik had bovendien geleerd dat ook nudisten hun grenzen hebben. Het leek ook mij allesbehalve comfortabel om in je nakie te zwemmen voor iemand die een duikbril draagt. Dat is pas inkijk.

„Ik zou er maar van genieten nu het nog kan”, zei de badmeester, „we heffen het naaktzwemmen binnenkort op. Zelden jongeren, geen nieuwe aanwas. Het is nauwelijks nog rendabel.”

De naakten worden met uitsterven bedreigd. Daar had ik nog nooit bij stilgestaan. Het klonk ook zo verdrietig. Ik ben het product van een stel dat het liefst zo bloot mogelijk is. Mijn ouders liepen zo makkelijk in hun geboortepakje rond dat mijn zus en ik van de weeromstuit pas laat in onze volwassenheid naar de sauna durfden. Vrienden met ouders die ook graag ontkleed waren, herkenden dat. „Dat soort naaktheid voelt als platonische incest”, zei er een zelfs.

Die avond droomde ik van mijn ouders. Beiden in hun nakie. Mijn moeder omvatte haar borsten en zei: „Hierdoor werd er iets in werking gezet waar jij uit bent voortgekomen!” Mijn vader, wijzende naar zijn blote kruis: „Namelijk dit!” In koor: „ZIET EN GRUWEL OVER JE HERKOMST!”

Daarna zag ik een boom waaraan bikini’s en zwembroekjes bloeiden. Mijn ouders plukten er speedo’s en badpakken vanaf om ze vervolgens aan te trekken. Terwijl mijn vader een badmuts opdeed, zei hij: „Is dit een boom van goed of kwaad?” Ik werd wakker, badend in mijn pyjama.