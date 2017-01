Oscarnominatie voor Michael Dudok de Wit

In Beverly Hills, Californië, zijn dinsdag de nominaties voor de Oscars bekendgemaakt. Onder de genomineerden is ook de animatiefilm The Red Turtle, die werd gemaakt door de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit. In 2000 won zijn animatiefilm Father and Daughter ook al een Oscar voor beste korte animatiefilm.

De meeste nominaties kreeg dit jaar de film La La Land van regisseur Damien Chazelle. Met veertien nominaties heeft de film met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrollen een record te pakken. Alleen de films Titanic (1997) en All About Eve (1950) behaalden eerder evenveel nominaties.

De belangrijkste nominaties

Beste film:

La La Land

Moonlight

Manchester by the Sea

Arrival

Fences

Lion

Hell or High Water

Hidden Figures

Hacksaw Ridge

Beste acteur

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Andrew Garfield - Hacksaw Ridge

Ryan Gosling - La La Land

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Denzel Washington - Fences

Beste mannelijke bijrol

Mahershala Ali - Moonlight

Jeff Bridges - Hell or High Water

Lucas Hedges - Manchester by the Sea

Dev Patel - Lion

Michael Shannon - Nocturnal Animals

Beste actrice

Isabelle Huppert - Elle

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Emma Stone - La La Land

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

Beste vrouwelijke bijrol

Viola Davis - Fences

Michelle Williams - Manchester by the Sea

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion

Octavia Spencer - Hidden Figures

Beste regie:

Damien Chazelle - La La Land

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Denis Villeneuve - Arrival

Mel Gibson - Hacksaw Ridge



Beste buitenlandse film

Land of Mine uit Denemarken

A Man Called Ove uit Zweden

The Salesman uit Iran

Tanna uit Australië

Toni Erdmann uit Duitsland

Beste documentaire

Fire at Sea

I am not your negro

Life, animated

O.J.: Made in America

13th

Beste animatiefilm

Kubo en het Magische Zwaard

Vaiana

Mijn leven als courgette

The Red Turtle

Zootopia

Bekijk alle nominaties hier.

Tonio en Elle

In december werd al duidelijk dat zowel de Nederlandse inzending Tonio als de door de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven gemaakte Franse film Elle niet bij de laatste selectie zit. Van die laatste film werd hoofdrolspeelster Isabelle Huppert wel genomineerd voor een Oscar in de categorie ‘Beste Actrice’.

Diversiteit

Na het bekendmaken van de nominaties vorig jaar was de kritiek niet van de lucht. Voor het tweede opeenvolgende jaar waren alle acteurs die genomineerd werden wit. Met de hashtag #OscarsSoWhite spraken talloze mensen op Twitter hun ongenoegen uit en verschillende acteurs en regisseurs boycotten de uitreiking. Voor 2017 beloofde de voorzitter van de Academy, de organisatie achter de Oscars, beterschap. Een recordaantal van 683 nieuwe leden, van wie 46 procent vrouw en 41 procent niet blank, werd in juni benoemd om te zorgen voor een meer diverse nominatiebestand.

Een eerste blik op de nominaties van dit jaar laten inderdaad een diverser keuzebeleid zien, vooral dankzij grote films met niet-witte acteurs in de hoofdrol als Moonlight, Fences en Hidden Figures.