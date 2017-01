‘Ineens moest ik zorgen dat anderen de deadlines haalden’

Hoogtepunt: „Dat we twee nieuwe onlinetitels in Nederland hebben geïntroduceerd, waaronder Vice Sports. Voor mij als sportliefhebber heel bijzonder.”

Dieptepunt: „Dat ik van Rotterdam naar Amsterdam moest verhuizen.”

Knaken pakken

„Ik, adjunct-hoofdredacteur van Nieuwe Revu? Ik vond het een absurd voorstel. Ik was nog niet zo lang klaar met de School voor Journalistiek en miste als reporter voor het tijdschrift wel eens een deadline. Nu zou ík ervoor moeten zorgen dat anderen op tijd hun teksten aanleverden? Maar ik zei ja. Ik had het op dat moment even gehad met schrijven en deadlines. ‘Én ik pak wat knaken én doe iets wat best wel leuk is’, dacht ik. Achteraf gezien was het de beste stap die ik had kunnen zetten.

Geen uitblinker

„Ik was bepaald geen uitblinker op de School voor Journalistiek. Ik ging niet vaak naar colleges en voelde me niet uitgedaagd. Dat veranderde toen ik tijdens mijn stage bij Nieuwe Revu kon doen wat ik het liefste deed: reportages schrijven. Ik kreeg al vrij snel een eigen rubriek. Men vond blijkbaar dat ik aardig kon schrijven en dat was waarschijnlijk de reden dat ze me tot adjunct benoemden: om anderen te helpen het beste uit hun verhalen te halen.

Schoolkrant op niveau

„Dat bleek niet altijd even makkelijk. Ik was nog jong en wilde door iedereen aardig gevonden worden; zo’n beetje de slechtste karaktereigenschap die je als adjunct kunt hebben. Bij de Revu heb ik keuzes leren maken en ging ik op een andere manier nadenken over journalistiek. Niet meer: hoe maak ik een zo geslaagd mogelijke zin, maar: hoe bouwen we een zo vet mogelijk magazine? Het was een beetje als je eigen schoolkrantje maken, maar dan op een heel ander niveau.

„Toch heb ik geen seconde getwijfeld toen de optie zich aandiende om hoofdredacteur te worden bij Vice Benelux. Vice behoort tot de voorhoede op het gebied van digitale media en ik leer er ontzettend veel. Maar ik blijf ergens een archaïsche journalist – ik lees nog altijd de papieren krant – en de jonge Casper, de pretentieuze gast, zou het geweldig vinden om de kennis die ik hier nu opdoe ooit op de redactie van een dagblad in te zetten.”