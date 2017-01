Hij woont al 40 jaar alleen in de Rockies

Al 43 jaar woont Billy Barr (66) alleen in een huisje van 2,5 bij 3 meter in het midden van de ijzige Rocky Mountains. In 1973 vertrok hij van New Jersey naar Colorado om aan de drukte van de grote stad te ontsnappen. Het dorpje waar hij zich vestigde, het plaatsje Gothic in Colorado, was sinds de jaren twintig van de vorige eeuw verlaten door de bewoners.

Uit interesse, en verveling, besloot hij een dagboek bij te houden waarin hij onder meer de temperatuur, sneeuwhoogte en aanwezige dieren nauwgezet opschreef. Elke winter maakte hij dagelijks, twee keer op een dag, notitie van zijn omgeving.

Bekijk hier de reportage van National Geographic over Billy Barr:

Barr ging elke winter net zo lang door tot de sneeuw rond zijn huis weg was. Interessant voor hem, deze informatie, maar sinds kort zijn de notities ook waardevol voor anderen. Dat bleek toen een klimaatwetenschapper zijn informatie wilde inzien:

“Ik had niets te bewijzen, geen doelen, niets. Een wetenschapper wilde er op een gegeven moment naar kijken. Toen werden de decennia aan gegevens ineens gebruikt voor meer dan alleen mijn eigen nieuwsgierigheid.”

De gegevens van Barr tonen aan dat het fenomeen klimaatverandering zich ook in de Rocky Mountains manifesteert:

“De trend die ik zie is de sneeuwlaag zich later vormt en ook weer eerder verdwijnt. Vroeger bleef sneeuw lang liggen en verdween die pas na jaren.”

Een alarmerende boodschap, zo zegt Barr, aangezien een groot deel van het zuidwesten van de Verenigde Staten wat betreft de watervoorraad afhankelijk is van de sneeuw in de Rocky Mountaints. Barr ziet de toekomst van het klimaat somber in:

“Ik ben niet erg hoopvol. Ik zou niet weten hoe je zoiets omkeert.”

Het plaatsje Gothic in de staat Colorado ligt enorm afgelegen: