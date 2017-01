Focus op gezondheidszorg levert Philips mooie cijfers op

De beslissing van Philips om zich volledig op gezondheidszorgtechnologie te focussen en de lichtdivisie af te stoten heeft vooralsnog succes. Het bedrijf zag na een succesvol derde kwartaal ook in de laatste drie maanden van 2016 de resultaten verbeteren. De omzet nam ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 3 procent toe naar een totaal van ruim 7,2 miljard euro, terwijl de nettowinst 640 miljoen euro bedroeg. In 2015 leed het bedrijf uit Eindhoven in het vierde kwartaal nog een verlies van 39 miljoen euro.

Over het gehele jaar boekte Philips een omzet van 24,5 miljard euro, 3 procent meer dan in 2015. De nettowinst in 2016 bedroeg 1,5 miljard euro, meer dan twee keer zoveel dan in het jaar ervoor, toen de nettowinst 659 miljoen euro bedroeg. Topman Frans van Houten laat in een begeleidende verklaring weten dat de mooie cijfers het resultaat zijn van de nieuwe strategie van het bedrijf om zich te focussen op gezondheidstechnologie:

“De resultaten van onze gezondheidszorgportfolio laat zien dat onze strategische focus voor resultaten zorgt. [...] In de komende drie tot vier jaar willen we een omzetgroei van tussen de 4 en 6 procent blijven realiseren.”

De gezondheidszorgdivisie HealthTech realiseerde een omzetgroei van 5 procent, zowel in het vierde kwartaal als over het hele jaar gezien, in vergelijking met dezelfde periodes een jaar eerder.

Lighting presenteert eigen kwartaalcijfers

Het moederbedrijf Philips besloot afgelopen jaar de lichtdivisie af te stoten zodat het zich volledig kon concentreren op de zorg. Wel heeft het nog een meerderheidsbelang van ruim 71 procent in Philips Lighting, waardoor het verlichtingsbedrijf nog altijd meeweegt in de jaarresultaten van het moederconcern. Analisten hadden daarom verwacht dat de omzetgroei voor het moederconcern zou zijn afgeremd door een krimp bij de lichtdivisie.

Maandag presenteerde Philips Lighting voor het eerst eigen kwartaalcijfers. Daaruit bleek de omzet en de winst gedaald te zijn, mede veroorzaakt door de kosten voor de afsplitsing. Het bedrijf verwacht dit jaar weer omzetgroei te laten zien en denkt ook de winstmarges te hebben verbeterd.

Philips maakte ook bekend at het een overeenkomst heeft getekend waarin het verklaart het meerderheidsbelang in de gecombineerde licht- en autodivisie te willen verkopen. Nu heeft het moederconcern nog alle aandelen in handen, maar daarvan wordt in de eerste zes maanden van 2017 80,1 procent overgedragen aan Apollo Global Management.