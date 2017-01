Een nieuwe Sister Act lonkt

Het kan zaterdag zomaar de finale van de Australian Open worden: een ‘Sister Act’ tussen Venus en Serena Williams. Het zou een speciaal affiche zijn, nu tegen het einde van hun carrière, negentien jaar na hun eerste onderlinge wedstrijd als prof. Toen, in 1998, vormde Melbourne het toneel van hun eerste zusterstrijd. Venus won, in twee sets. De onderlinge stand is na 27 duels ruim in het voordeel van Serena: zestien zeges tegen elf nederlagen.

Ze zijn de veteranen van het vrouwencircuit, Venus (36) en Serena (35). Venus bereikte maandagnacht Nederlandse tijd voor het eerst in veertien jaar weer de halve finales in Melbourne. In de kwartfinale versloeg ze de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova in twee sets: 6-4, 7-6. Ze is daarmee de oudste vrouw in het proftijdperk bij de laatste vier op de Australian Open. En er zit twintig jaar tussen haar eerste halve finale (US Open 1997) op een grand slam en deze. Daarmee laat ze Martina Navratilova (negentien jaar verschil) achter zich.

Venus won de Australian Open nog nooit. De nummer zeventien van de wereld treft in de halve finale haar Amerikaanse landgenote Coco Vandeweghe, de nummer 35 van de wereld en een van de verrassingen van dit toernooi.

Venus vocht zicht terug

Venus is opgeleefd na een zware periode. In 2011 werd het syndroom van Sjögren bij haar vastgesteld, een auto-immuunziekte. Ze trok zich tijdelijk terug uit de sport. Ze was niet in staat om te tennissen, was snel moe en had last van gewrichtspijn. Ze zakte weg uit de tophonderd, maar de afgelopen tweeënhalf jaar vocht ze zich terug. Afgelopen zomer liet ze op Wimbledon weer iets van haar oude glans zien en bereikte de halve finale.

Serena speelt dinsdagnacht Nederlandse tijd in de kwartfinale tegen de Britse Johanna Konta. Een Australian Open-finale tussen de zussen zou een reprise zijn van 2003. Toen verloor Venus in de eindstrijd in Melbourne van Serena.

Het is het toernooi van de ‘oudjes’. Zo bereikte ook de 34-jarige Kroatische Mirjana Lucic-Baroni voor het eerst sinds Wimbledon 1999 de kwartfinales van een grand slam. Ze versloeg de Amerikaanse Jennifer Brady: 6-4 en 6-2. In de kwartfinale treft ze de Tsjechische Karolina Pliskova. Lucic-Baroni gold in haar tienerjaren als groot talent, als zestienjarige haalde ze de halve finales van Wimbledon. Tot een echte doorbraak kwam het niet, mede door problemen in de privésfeer en vermeend seksueel misbruik door haar vader.