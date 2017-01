Donderdag debat met Van der Steur en Rutte

Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) en premier Mark Rutte (VVD) moeten donderdag in de Tweede Kamer uitleg verschaffen over de nieuwste onthulling in de zogenoemde bonnetjesaffaire. De VVD had nog dinsdagavond willen debatteren, maar de PvdA steunde het verzoek van de oppositie om het spoeddebat donderdag te houden.

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD haalde uit naar de keuze van de oppositie:

“Als vier partijen al zonder weerwoord van de minister zich aansluiten bij zulke serieuze beschuldigingen in de media, moeten ze ook de ballen hebben om er snel over te debatteren en niemand te laten bungelen.”

De oppositie wil meer tijd om de onthullingen en de eerste reactie van Van de Steur te bestuderen. Van premier Rutte willen de partijen weten of hij deze informatie al kende.

Herinnering

Nieuwsuur-journalist Bas Haan onthulde in een boek dat Van der Steur als minister de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Toen hij nog Kamerlid was, werd Van der Steur op de hoogte gesteld van een notitie waarin Fred Teeven zegt zich wel degelijk de bedragen van een deal tussen hem en een crimineel te herinneren uit zijn tijd als officier van Justitie.

Van der Steur raadde minister Opstelten vervolgens aan die herinnering niet in een brief aan de Kamer te vermelden, omdat dat “zeer kwetsbaar” zou zijn. Als minister vertelde Van der Steur de Tweede Kamer later niets te weten van de notitie. Van der Steur zegt dat de commissie Oosting over deze informatie beschikte en er niks nieuws boven water gekomen is. Op basis van ingewijden zegt journalist Haan dat ook premier Rutte al eerder wist dat Teeven zich bedragen kon herinneren.

Geen makkelijke uitweg

Volgens onze politiek redacteur Christiaan Pelgrim kan deze affaire de VVD schade toebrengen, zo schrijft hij dinsdag:

“Als de VVD volhardt in die steun kan dat een risico zijn: Rutte zal zijn opnieuw beschadigde minister herhaaldelijk moeten verdedigen in campagnetijd. Maar de minister laten vallen, betekent dat de partij haar tweede minister op Justitie kwijtraakt. Een makkelijke uitweg is er niet in dit pijnlijke dossier. Belangrijk voor Van der Steurs toekomst is ook coalitiepartner PvdA. Tot nu toe was de afspraak dat de eigen partij beslist of een bewindspersoon moet vallen. Maar houdt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zich hier ook nog aan in campagnetijd – zeker nu zijn partij er in de peilingen zo slecht voorstaat?”

‘Moet met goed verhaal komen’

Minister Van der Steur zei dinsdag met vertrouwen naar het debat toe te leven. D66-leider Pechtold noemde Van der Steur eerste reactie niet overtuigend: “Laat Rutte en Van der Steur maar vertellen dat dit géén doofpot is.” SP’er Michiel van Nispen voorziet de val van Van der Steur: “Ik zou niet weten hoe hij zich hieruit gaat redden.” Fractievoorzitter Attje Kuiken van coalitiepartij PvdA zegt dat Van der Steur “met een goed verhaal moet komen”: