Dodental Italiaans hotel loopt op tot veertien

Het dodental naar aanleiding van een lawine die vorige week een hotel in Midden-Italië bedolf, is opgelopen naar veertien. Reddingsmedewerkers in Farindola ontdekten in de nacht van maandag op dinsdag en op dinsdagochtend zeven lichamen tussen de resten van het ingestorte hotel Rigopiano, liet de nationale brandweer weten.

Nog altijd worden vijftien mensen vermist. Elf mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Er was maandagavond ook enigszins goed nieuws toen reddingsmedewerkers drie puppy’s onder de dikke laag sneeuw wisten te bevrijden.

Kritiek op autoriteiten

In Italië zwelt intussen de kritiek op de lokale autoriteiten aan. Uit onderzoek blijkt dat vlak voordat de lawine het hotel trof de hotelmanager verzocht de toegangswegen sneeuwvrij te maken zodat zijn gasten konden vertrekken. Dat verzoek werd echter afgewezen omdat een sneeuwruimer kapot zou zijn en er geen geld beschikbaar was voor een reparatie.

Ook wordt onderzocht of het hotel überhaupt open had mogen zijn in de zware weersomstandigheden. De openbaar aanklager uit het nabijgelegen Pescara heeft een officieel onderzoek ingelast. Het hoofd van de Italiaanse burgerbescherming verweerde zich tegen kritiek met een verwijzing naar de exceptionele omstandigheden.

Men denkt dat de lawine is veroorzaakt door een combinatie van zware sneeuwval met hevige aardschokken, al is dat niet helemaal zeker. Het hotel zou in zijn geheel tien meter zijn verschoven nadat het in aanraking kwam met de sneeuwmuur.