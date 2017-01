Dit vindt NRC van de Oscarnominaties voor Beste Film

La La Land: ●●●●●

Genomineerd voor 14 Oscars, waaronder Beste Acteur, Beste Actrice, Beste Regie en Beste Originele Scenario.



Arrival: ●●●●

Hoofdrolspelers Emma Stone en Ryan Gosling kunnen helemaal niet zo goed zingen en dansen, en juist daarom maken ze van ons allemaal zangers en dansers. Want sommige dromen laten zich nou eenmaal het beste bezingen. Wat de film echt boven zichzelf uit doet tillen is het geniaal gescripte en gechoreografeerde einde. Lees de recensie: Zang en dans maken de sterren in La La Land even tastbaar

Genomineerd voor 8 Oscars, waaronder Beste Regie, Beste Montage en Beste Bewerkte Scenario



Hacksaw Ridge: ●●●●

Arrival is een fris en consistent gestileerde film met een rafelrandje. Even lijkt het een vrome les te worden over de angst voor het onbekende, maar Arrival heeft een troef in de mouw: het draait om beleving. Lees de recensie: Aliens versus linguïsten

Genomineerd voor 6 Oscars, waaronder Beste Acteur, Beste Regie en Beste Montage.



Lion: ●●●

Het contrast tussen de eerste en tweede helft van Mel Gibsons brute oorlogsfilm Hacksaw Ridge kon niet groter zijn. Het eerste uur is lieflijk en traditioneel, de laatste anderhalf uur doet de bloederige openingsscène van Saving Private Ryan verbleken tot kinderspel. Het is een contrast dat Gibson vol aanzet. Lees de recensie: Een christen-pacifist in de hel

Genomineerd voor 6 Oscars, waaronder Beste Mannelijke én Vrouwelijke Bijrol, Beste Cinematografie en Beste Bewerkte Scenario



Manchester by the Sea: ●●●

Debuterend speelfilmregisseur Garth Davis vertelt het verhaal fijnzinnig, met de camera altijd op ooghoogte van Saroo. Het is potentieel zeer melodramatisch materiaal, met ook nog eens een verslaafde stiefbroer die aan zelfmutilatie doet, maar Davis houdt zich op bewonderenswaardige wijze in. Lees de recensie: Kolkata door de ogen van een vijfjarige

Genomineerd voor 6 Oscars, waaronder Beste Acteur, Beste Mannelijke én Vrouwelijke Bijrol en Beste Regie.



Hell or High Water: ●●●●●

Bij vlagen is Manchester by the Sea tergend saai, net zo flegmatiek als hoofdpersoon Lee zelf. Als je alle kwalen en plagen die de disfunctionele familie Chandler teisteren inventariseert, dan heb je genoeg voor een volbloed melodrama. Maar Lonergan filtert ze allemaal tot bevroren drama, en daar moet je niet ongeduldig van worden. Lees de recensie: Casey Affleck als slapende vulkaan in Manchester by the Sea

Genomineerd voor 4 Oscars, waaronder Beste Mannelijke Bijrol en Beste Montage.



Moonlight

Zoals in een goede country-song, pakt Hell or High Water serieuze onderwerpen op als broederliefde, vaderschap, echtscheiding, ouderdom, alledaags racisme, en laat ze zingen. Dat zou toch minstens een flink aantal Oscarnominaties moeten opleveren. Wat een goede film. Lees de recensie: Eigentijdse western om door een ringetje te halen

Genomineerd voor 8 Oscars, waaronder Beste Regie, Beste Bewerkte Scenario en Beste Mannelijke én Vrouwelijke Bijrol. Verschijnt 26 januari in Nederland.



Fences

Genomineerd voor 4 Oscars, waaronder Beste Acteur en Beste Vrouwelijke Bijrol. Verschijnt 16 februari in Nederland.



Hidden Figures

Genomineerd voor 3 Oscars, waaronder Beste Vrouwelijke Bijrol en Beste Bewerkte Scenario. Verschijnt 9 maart in Nederland.