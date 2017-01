Dit is het duurste huis van de VS. De prijs? 250 miljoen dollar

Vier bowlingbanen, een hele kamer met jelly beans, een helikopterplatform op het dak, een zwembad met megatelevisie: de lijst van ‘special features’ van de Bel Air-mansion is haast oneindig. Het duurste huis in de Verenigde Staten is te vinden in Los Angeles. Wie het wil kopen, zal wel zijn portemonnee moeten trekken, want het stulpje kost een slordige 250 miljoen dollar (ruim 232 miljoen euro).

Daar krijg je dan wel een hele hoop voor. Want wie kan zeggen dat hij of zij niet een maar twee champagnekelders met van elke dure soort minstens 20 exemplaren? Of een garage met ruimte voor enkele van de meest luxe auto’s, zoals een Pagani Zonda (waarde: 1,8 miljoen dollar ) en een Von Krieger 1936 Mercedes 540 K Special Roadster (waarde: 15 miljoen dollar). Of wat te denken van het 25 meter lange zwembad met eigen bar of golfbaan?

Wie bereid is het gevraagde bedrag op tafel te leggen, krijgt er naast 12 slaapkamers, 21 badkamers, 130 kunstwerken en een eigen bioscoopzaal met luxe stoelen, ook nog eens zeven man aan personeel bij. Geheel bij de prijs inbegrepen. Het landgoed en de woning werden ontwikkeld zonder concrete koper, maar volgens Makowsky zou er voldoende interesse zijn voor het stulpje.

Een impressie van het huis, tekst gaat verder onder de video:



“Luxe is: een gewoon leven kunnen weigeren”

Een eventuele koper krijgt de beschikking over een perceel (inclusief huis) van zo’n 11.500 aan vierkante meters. Het huis is het werk van handtassenontwerper Bruce Makowsky, een man die zich op zijn website laat voorstaan op zijn rijkdom. Zo valt er te lezen op zijn website:

“Luxe is het tegenovergestelde van platheid en de vrijheid om een gewoon leven te kunnen weigeren.”

De ontwerper vertelt tegenover de Los Angeles Times dat hij geïnspireerd raakte door de luxe jachten die miljonairs bezitten. Het huis moest daarom diezelfde bon vivant-uitstraling krijgen.

Duurste Nederlandse woning: 25 miljoen euro

Het huis is - in euro’s gemeten - meer dan negen keer zo duur als de duurste woning in Nederland. Dat is namelijk een penthouse op de Dam in Amsterdam, waar geïnteresseerden een half jaar geleden 25 miljoen euro voor moest neertellen. Voor dat bedrag krijgt de koper wel 1.230 vierkante meter aan woon- en leefoppervlakte, met vier meter plafondhoogte, en een dakterras van 185 vierkante meter.

Overigens zal een eventuele koper maar kortstondig in de meest waardevolle woning in de VS wonen: filmproducer Nile Niami bouwt momenteel aan een woning ter waarde van 500 miljoen dollar (Ruim 465 miljoen euro): ruim 30.000 vierkante meters aan oppervlak met onder meer een eigen casino en een garage met ruimte voor dertig wagens.