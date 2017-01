‘De vakantie was een grote hap uit ons budget’

IN

‘Ik functioneer het beste wanneer de mensen met wie ik werk blij zijn. Als vibe manager mag ik daar gelukkig alles aan doen. Ik ben geen verzorger, maar draag wel graag bij aan het succes van ons bedrijf. Ik zorg onder andere dat alles op orde is als er presentaties worden gegeven, dat de lunch- en vergaderlocaties zijn gereserveerd. En als een collega naar een klant moet en geen oppas heeft kunnen regelen of de hond ineens moet uitlaten, dan neem ik zelfs díé taken op me.

Gezamenlijke vaste lasten: woonlasten (1.250 euro), mobiel/internet/tv (105 euro), verzekeringen (208 euro), boodschappen (500 euro), abonnementen (12,50 euro), goede doelen (8 euro), auto (176 euro), kinderen (1.000 euro) Privélasten: Flamenco dansen (41,60 euro) Laatste grote uitgave: reis naar Tanzania (7.000 euro) Sparen: nee

Inkomen: 3.000 euro netto

„Een vibe manager is dus meer dan een gewone secretaresse. Ik denk mee hoe mijn collega’s het beste hun werk kunnen doen. Je wordt het daarom ook niet zomaar, je moet een klik hebben met het team en het duurt even voordat je elkaar goed genoeg kent om te weten waar behoefte aan is. Twee jaar geleden begon ik met deze functie als zzp’er, sinds dit jaar zit ik samen met acht anderen als vennoot in het bedrijf.

„Omdat dit een vrij recente ontwikkeling is, weet ik niet exact hoeveel meer of minder ik nu verdien in vergelijking met vorig jaar. Het netto-inkomen is hetzelfde, alleen werk ik nu meer uren en worden mijn telefoonkosten en laptop vanuit de vennootschap betaald. Ik verdien in ieder geval genoeg. Mijn man heeft gelukkig ook een goede baan. Met onze levensstijl zouden we van alleen mijn inkomen niet kunnen rondkomen.”

‘We hebben een aantal grote kostenposten: onze kinderen en ons huis, een jaren 30-woning in Hilversum. Daarnaast gaan we zeker twee à drie keer per jaar op vakantie. We zijn bijvoorbeeld net terug van een week safari in Tanzania. Dat was altijd al een droom. Dieren in het wild vind ik echt fantastisch. Te lang op één plek zitten is niks voor mij, dus met die jeep over de savanne rijden was heerlijk, ik voelde me net G. I. Jane. Voor vier personen kostte het 7.000 euro, een grote hap uit ons budget. Maar voor zo’n trip hoef ik daar niet lang over na te denken.

„Ik besteed weinig geld aan kleding, make-up of de kapper, maar ik heb een vriendinnenclub waarmee ik elke maand minstens een keer naar de bioscoop ga. Niet naar van die actiefilms, maar we zijn bijvoorbeeld naar Manchester by the sea en Intouchables geweest en binnenkort willen we naar Jackie. Afhankelijk van hoe laat de film draait wordt er vooraf of naderhand nog een drankje gedaan, maar voor een etentje is er doorgaans geen tijd, dus heel veel kost het meestal niet.

„Waar ik mezelf echt moet bedwingen om niet te veel uit te geven is de boekenwinkel. Ik lees heel graag, van Haruki Murakami tot Marianne Fredriksson. Ik vind het echt een feest om naar een boekenwinkel te gaan. Tegenwoordig hebben ze er ook vaak een koffiebarretje bij, dat is helemaal gevaarlijk. Ik kom zo elke twee maanden met een aantal nieuwe boeken thuis.”