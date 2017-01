Academy heeft lesje geleerd met drie niet-witte Oscarnominaties

Zoals algemeen verwacht heeft La La Land de meeste Oscarnominaties in de wacht gesleept. Maar de retro-musical van regisseur Damien Chazelle krijgt ondanks die veertien nominaties toch ook stevige concurrentie. De Academy of Motion Picture Arts and Sciences verdeelde haar voorkeuren over een breed en sterk veld, met negen films die zijn genomineerd in de categorie beste film.

La La Land krijgt onder meer concurrentie van de rauwe oorlogsfilm Hacksaw Ridge van regisseur Mel Gibson, die na in jaren in de ban te zijn geweest vanwege racistische uitlatingen en overmatig drankgebruik met zes nominaties weer in genade is aangenomen in Hollywood. Hacksaw Ridge kreeg nominaties in de prestigieuze categorieën beste film, beste regie en beste acteur in een hoofdrol (Andrew Garfield).

Het ingetogen drama Moonlight van regisseur Barry Jenkins is goed voor acht nominaties, waaronder beste film en beste regie. De film gaat over de moeizame jeugd van een zwarte homoseksuele jongen in een achterstandswijk van Miami en is vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien. Jenkins zal komende week ook aanwezig zijn op het Rotterdams Film Festival, dat speciale aandacht besteedt aan de zwarte film.

De intelligente scienfictionfilm Arrival van regisseur Dennis Villeneuve sleepte nominaties in de wacht voor onder meer beste film en beste regie, en ook een flink aantal ‘kleinere’ categorieën – de teller komt op acht nominaties, maar daaronder bevinden zich ook technische categorieën, die voor de uiteindelijke bekroning van de beste film vaak niet doorslaggevend zijn.

Vaderlandse trots: Red Turtle

Enige vaderlandse trots mag er zijn op de nominatie voor beste animatiefilm voor The Red Turtle van regisseur Michael Dudok de Wit, al maakte hij zijn film voor de Japanse studio Ghibli. De kans dat zijn ingetogen en zwijgzame animatiefilm die Oscar wint, is niet zo heel groot. Maar om genomineerd te zijn is al een grote blijk van waardering van de Amerikaanse filmindustrie.

Het psychologische drama Manchester by the Sea van regisseur Kenneth Lonergan deed het met zes nominaties eveneens naar verwachting uitstekend. Hoofdrolspeler Casey Affleck, die in de film een zwijgzame, getraumatiseerde klusjesman speelt, is al maanden de favoriet als beste acteur. Hij krijgt concurrentie van onder anderen Denzel Washington als een vuilnisman en voormalig honkbalspeler in de jaren vijftig, die vecht tegen zijn verbittering in de door hemzelf geregisseerde toneelverfilming Fences (vier nominaties). Washingtons tegenspeelster in de film, Viola Davis, is favoriet in de categorie beste actrice in een bijrol. Bij de mannen in een bijrol is Jeff Bridges, als een grommende en brommende Texaanse politieman in Hell or High Water, favoriet; de film kreeg in totaal vier nominaties.

Bij de actrices in een hoofdrol sleepte Meryl Streep haar twintigste Oscar-nominatie in de wacht als een vals zingende sopraan in Florence Foster Jenkins. Isabelle Huppert zag haar lobbywerk in Hollywood de laatste maanden beloond met een nominatie als beste actrice, als een koel en ongenaakbaar slachtoffer van verkrachting in Paul Verhoevens Elle. Dat is een uiterst zeldzame eer voor een actrice in een niet-Engelstalige rol. De concurrentie van Emma Stone – innemend zingend en dansend in La La Land – en Natalie Portman als presidentsweduwe Jaqueline Kennedy in Jackie zal stevig zijn.

Niet-witte Oscarnominaties

De Academy heeft haar lesje geleerd, zo lijkt het, na de ophef over de ‘zo witte Oscars’ vorig jaar. Van de negen genomineerde speelfilms hebben er drie hoofdrollen voor Afro-Amerikanen: Fences van en met Denzel Washington, Hidden Figures, over een drietal wiskundig hoogbegaafde zwarte vrouwen, die in de jaren zestig voor NASA werkte aan de eerste maanlanding, en Moonlight.

Van de vijf voor beste documentaire genomineerde films storten liefst drie films zich op de raciale verhoudingen in de VS: The 13th van Ava DuVernay, over de oververtegenwoordiging van zwarte mannen in het Amerikaanse gevangenissysteem, I am Not Your Negro van Raoul Peck, die gaat over de nog altijd veelgelezen schrijver James Baldwin. En de favoriet: het bijna twaalf uur durende, voor televisie geproduceerde O.J. Made in America van Ezra Edelman: een diepgravend, gelaagd portret: niet alleen van de beruchte moordzaak van de voormalig sportheld, maar ook van de VS.

Verliezers

Opmerkelijke verliezers zijn er natuurlijk ook. Afgezien van een nominatie voor beste acteur in een bijrol voor Michael Shannon, viel Nocturnal Animals van modeontwerper Tom Ford bij de nominaties buiten de boot. Ook Martin Scorsese zal een vloek hebben geslaakt, want zijn religieus-historische epos Silence komt bij de Oscars dit jaar nauwelijks voor. Een nominatie voor beste camerawerk is een bijzonder schrale troost.

De belangrijkste nominaties:

Beste film Arrival. Regie: Denis Villeneuve

Fences. Regie: Denzel Washington

Hacksaw Ridge. Regie: Mel Gibson

Hell or High Water. Regie: David Mackenzie

Hidden Figures. Regie Theodore Melfi

La La Land. Regie: Damien Chazelle

Lion. Regie: Garth Davis

Manchester by The Sea. Regie: Kenneth Lonergan

Moonlight. Regie: Barry Jenkinks Gedoodverfde winnaar is La La Land, want Hollywood mag graag nostalgisch terugblikken op het eigen verleden. Of zal Moonlight voor een verrassing zorgen, omdat progressief Hollywood een signaal wil afgeven aan president Trump door een film op het schild te heffen met louter zwarte acteurs? Over het hoofd gezien: Jackie van Pablo Larrain, Nocturnal Animals van Tom Ford.

Beste regisseur Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazele (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight) De wederopstanding van Mel Gibson, na jaren in de ban te zijn geweest vanwege zijn dronken, racistische uitbarstingen. Over het hoofd gezien: Martin Scorsese (Silence).

Beste acteur Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences) Casey Affleck is favoriet, maar heeft een vervelende zaak rond seksuele intimidatie aan zijn broek hangen. Zorgt zwaargewicht Denzel Washington voor een verrassing? Opmerkelijke nominatie voor Viggo Mortensen, die meestal in films speelt die net iets te arty zijn voor de Academy. Over het hoofd gezien: Michael Keaton in The Founder, Tom Hanks in Sully

Beste actrice Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) Alle vijf zouden waardige winnaars zijn. Maar de charme van Emma Stone zal vermoedelijk moeilijk te kloppen zijn. Over het hoofd gezien: Annette Benning (20th Century Women).

Beste acteur in een bijrol Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals) Mahershala Ali is fantastisch als een zachtaardige crackdealer in Moonlight, maar heeft geduchte concurrentie van de charismatische Jeff Bridges als Texaanse politieman in Hell or High Water. Over het hoofd gezien: Hugh Grant in Florence Foster Jenkins

Beste actrice in een bijrol Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester by the Sea) Michelle Williams wordt veel genoemd, maar heeft een wel erg kleine bijrol. Viola Davies speelt in Fences eigenlijk een hoofdrol en maakt de beste kansen. In deze categorie zijn de niet-witte actrices met drie nominaties eindelijk een keer in de meerderheid. Over het hoofd gezien: Greta Gerwig in 20th Centrury Women