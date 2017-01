Zo zitten de grappen van Louis C.K. in elkaar

Wat maakt een goede komiek tot een komiek van het kaliber Louis C.K.? Die vraag besloot het YouTube-kanaal Nerdwriter uit te zoeken.

Nerdwriter is het kanaal van de Amerikaan Evan Puschak, waarin hij parels uit de kunstwereld analyseert. Puschak maakte eerder al een boeiende analyse van het nummer All Along the Watchtower van Bob Dylan. Ditmaal dook hij in het vakmanschap van de Amerikaanse komiek Louis C.K. aan de hand van diens bekende Monopolygrap:

Volgens Puschak heeft een goede grap bepaalde vaste onderdelen, zoals een premisse, een extra boodschap en een clou. In de Monopolygrap, een grap van in totaal 207 woorden die in anderhalve minuut wordt verteld, komt het vakmanschap van Louis C.K. op alle fronten naar voren: zijn premisse is sterk door de nadruk die hij legt op sommige woorden en door het ritme van de zinnen. Met de extra boodschap weet hij zijn verhaal te dramatiseren en levendig te maken. Op die manier krijgt hij het publiek al aan het lachen nog voordat hij zijn punchline heeft geleverd. Louis C.K. weet de spanning tot het laatste moment te behouden. Hij houdt voortdurend de touwtjes in handen.

Meester van de metafoor

De 49-jarige komiek bracht vorig jaar augustus een bezoek aan Amsterdam. Ook daar kwam zijn vakmanschap naar voren, bijvoorbeeld in de manier waarop hij het doen van een dutje “een zelfmoord” noemde “die je opnieuw kan overwegen”. “Wie wil dat nou niet?”, vroeg hij zich zwartgallig af. NRC-recensent Ron Rijghard over die grap: