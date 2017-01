Zitting Van der G. deels niet openbaar

De zaak tegen Volkert van der G. wordt maandag deels achter gesloten deuren behandeld. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De zaak gaat over het wel of niet schenden van de voorwaarden door Van der G. van diens voorwaardelijke invrijheidstelling.

De advocaat van Van der G., Willem Jebbink, verzocht de rechter maandag de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Dit om de privacy van zijn cliënt te beschermen. Volgens Jebbink heeft de reclassering eerder al het vertrouwen van Van der G. geschonden met het verstrekken van persoonlijke informatie aan het OM. Van der G., die maandag door liet schemeren emigratieplannen te hebben, zei de gesprekken met de reclassering als “zeer onveilig” te beschouwen.

De rechter stelde dat de inhoudelijke behandeling van de zaak in het openbaar kan doorgaan, maar dat niet mag worden geciteerd uit de gesprekken die Van der G. had met de reclassering. De gesprekken die Van der G. voerde met de reclassering, gesprekken die voor het OM als bewijs van zijn tegenwerking dienen, zullen achter gesloten deuren worden voorgelezen.

Schending voorwaardelijke invrijheidstelling

Het OM eiste vorig jaar dat de moordenaar van Pim Fortuyn opnieuw vast moet worden gezet, nadat hij twaalf van de achttien opgelegde jaren celstraf had uitgezeten. Hij zou herhaaldelijk de bijzondere voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014 hebben geschonden. Volgens het OM heeft Van der G. in gesprekken met reclasseringsmedewerkers geen of nauwelijks medewerking verleend. Hij zou vrijwel geen antwoord geven op vragen en niet voldoende meewerken aan het resocialisatieproces.

De rechtszaak tegen Van der G. werd dinsdag aangehouden, omdat hij vanwege een treinstoring niet aanwezig kon zijn in de rechtszaal. De aanwezigheid van Van der G. was volgens de rechtbank “te belangrijk” om de zitting zonder hem te laten plaatsvinden.

NRC-redacteur Marcel Haenen is maandag bij de rechtszaak aanwezig:

