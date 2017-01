Zing het met een saxofoon

Wie de afgelopen jaren weleens een kamermuziekfestival bezocht weet: het saxofoonkwartet is hot. Nieuwe groepen als Ebonit en Berlage vallen in de prijzen, kwartetten als Syrène en Amstel timmeren al wat langer aan de weg.

Ebonit won recentelijk concoursen bij de grote Nederlandse kamermuziekfestivals Who’s Next Almere in 2015 en het Eindhovense Storioni Festival in 2016. Het Berlage Saxophone Quartet kreeg de Kersjesprijs 2015, een onderscheiding voor uitzonderlijke talenten in de Nederlandse kamermuziek.

In klassiekemuziektermen is de saxofoon weliswaar een jong instrument, maar met zijn dik anderhalve eeuw is het toch geen krielkuiken. Waarom dan nu opeens die kwartettenbloei?

Het Berlage Saxophone Quartet



De top 5 voor saxofoonkwartetten Saxofoonkwartet (1932) van Aleksandr Glazoenov: „Een van de grootste componisten die voor ons heeft geschreven, en prachtige muziek”, zegt Simone Müller (Ebonit Saxofoonkwartet). Bach-bewerkingen: „Bach werkt op een of andere manier heel goed op saxofoon”, zegt Lars Niederstrasser (Berlage Saxofoonkwartet). „Die Kunst der Fuge door Aurelia is echt een mijlpaal.” Quatuor (1941) van _Florent Schmitt: „Een pièce de résistance” in het repertoire, aldus Arno Bornkamp (Aurelia Saxofoonkwartet). XAS (1987) van Iannis Xenakis: „Een extreem stuk met een heel oorspronkelijke klank”, zegt Remco Jak (Amstel Quartet). „Als je dit live hoort, vergeet je het nooit meer.” Franco Donatoni en Tristan Keuris hebben schitterend voor saxofoonkwartet geschreven, vertelt Lars Niederstrasser (Berlage Saxofoonkwartet), „maar Hét Grote Kwartet ontbreekt nog. Er is ruimte voor nieuw werk.”

Als iemand het weet is het Arno Bornkamp (1959), saxofoondocent aan het Amsterdamse conservatorium. Wie je ook spreekt over de saxofoon als klassiek instrument, ze wijzen naar hem. Sterker: alle bovengenoemde kwartetten, en vrijwel alle andere die in ons land professioneel actief zijn, hebben les van hem gehad. Iedereen voert het buitengewone niveau van de Amsterdamse saxofoonklas aan als deel van de verklaring. Kwartetspelen is een vereiste in Bornkamps curriculum.

Bornkamp beschrijft wat je ‘het nadeel van de twijfel’ zou kunnen noemen: „Als saxofoonkwartet is het niet genoeg om goed te zijn. Je moet béter zijn dan de strijkkwartetten, beter dan iedereen. Er is altijd scepsis die je moet wegnemen. Daarom besloten wij indertijd met Aurelia [Bornkamps kwartet, red.] om alles uit ons hoofd te spelen: laten zien dat je de muziek van voor tot achter kent.”

Bornkamp vergelijkt de saxofoon met de menselijke stem: „Het spectrum van vocale klankmogelijkheden loopt van de gruizige Joe Cocker tot de heldere Pavarotti. De saxofoon heeft dat ook. Je kunt een heel rauw geluid maken, maar ook heel gecultiveerd. Bovendien kun je als saxofonist al vrij snel je handtekening zetten, een eigen geluid ontwikkelen. Dat geldt zelfs voor amateurs. Je gaat saxofoon spelen omdat je een bepaald geluid in je hoofd hebt: zó wil ik klinken. Voor mij was dat de grote jazztenor Dexter Gordon. Ik denk dat, na de menselijke stem, geen enkel ander instrument dat heeft.”

Tussen koper en hout

De saxofoon werd in 1840 uitgevonden door de Belgische instrumentenbouwer Adolphe Sax, als verbindingsinstrument tussen koper- en houtblazers. Sax bedacht meteen een hele familie, van sopranino tot bas. Een compositie van Jean-Baptiste Singelée uit 1857 geldt als het vroegste originele repertoirestuk, maar het duurde tot 1928 voor de legendarische saxofonist Marcel Mule het eerste saxofoonkwartet oprichtte. Dat betekende het startschot voor de saxofoonkwartetliteratuur, want Mule wist allerlei componisten te porren om stukken voor hem te schrijven.

Bart Wirtz, altsax - Artvark Foto Lenny Oosterwijk „Toen ik studeerde waren jazz en klassiek strikt gescheiden werelden. Het is heel leuk dat we met Artvark die werelden juist kunnen mengen. Wij hebben bijvoorbeeld getoerd met het Apollo Quartet uit Manchester, daar voelden we een geweldige klik mee. En op het Sax14-festival van Arno Bornkamp voerden we samen met Aurelia een stuk van Peter van Onna uit. Dat was interessant: zij hebben kleinere mondstukken, meer controle over hun embouchure (de actie van de lippen), maar er was wel meteen een connectie. „Artvark begon 12 jaar geleden als een impulsief idee. We hadden allemaal al ervaring met eigen groepen en we wilden iets anders proberen. Aanvankelijk dachten we heel erg vanuit jazzarrangementen. Maar dat hebben we snel losgelaten. Wij spelen vrijwel uitsluitend eigen werk – onze bladmuziek wordt goed verkocht – en altijd uit het hoofd, zodat we de vrijheid hebben om over het podium te bewegen. We krijgen weleens de vraag of wij met een choreografie werken, maar dat ontstaat voor 70 procent ter plekke.”

Sinds Mule is er sprake van een kleine, maar ononderbroken traditie, al bleef het lange tijd wel iets Frans. In 1969 deed het genre hier zijn intrede, met de oprichting van het Nederlands Saxofoonkwartet, in 1982 gevolgd door Bornkamps Aurelia.

Anders dan de meeste saxofonisten heeft Bornkamp een succesvolle solocarrière, maar toch staat Aurelia voor hem nog steeds op één: „Kwartet spelen is heel intiem en verweven, zowel persoonlijk als muzikaal. Je zit in alle opzichten bij elkaar op schoot. Van mijn collega’s heb ik het meest geleerd.”

Aurelia beleefde zijn grote doorbraak met een arrangement van Gershwins klassieker Rhapsody in Blue. „Dat speelden we op de radio en de rest van de week stond de telefoon roodgloeiend”, zegt Bornkamp. „Toen werkte dat nog zo.”

Frictie met de pioniers

De tijd was rijp voor bewerkingen. Het Amsterdams Gitaartrio had succes met Vivaldi’s Vier jaargetijden, Aurelia begreep dat ze die kant op moesten. Ze arrangeerden zowel Scarlatti als Moessorgski, en schoten met het Strijkkwartet van Ravel midden in de roos: „Daar hoor je wat een saxofoonkwartet kan toevoegen aan een strijkkwartet”, aldus Bornkamp. „Het soortelijk gewicht van die muziek bracht ons uiteindelijk in de hoogste categorie van Nederlandse kamermuziekensembles.”

Dat zorgde wel voor frictie met de mannen bij wie Aurelia het vak had geleerd: het Nederlands Saxofoonkwartet was wars van bewerkingen en hield vast aan het weinig diverse originele repertoire.

Niettemin benadrukt Bornkamp de cruciale rol van het NSK. Ed Boogaard, NSK-altsaxofonist en Bornkamps leraar, zorgde ervoor dat saxofoon überhaupt als hoofdvak werd geaccepteerd. „Zij waren de pioniers”, zegt Bornkamp. „Maar wij voelden in de jaren tachtig de tijdgeest beter aan.”

Aurelia – nog altijd actief – was ánders dan het Nederlands Saxofoonkwartet, en juist dat mist Bornkamp soms bij de nieuwe generatie. „Als je prijzen wint, heb je veel concerten. Maar hoe lang houd je dat vol? Je moet jezelf steeds opnieuw uitvinden, en goede programma’s maken is lastig. Ze moeten nog rijpen. Hebben ze genoeg muzikale inhoud om door te kunnen zetten, na de concoursen en na de strijkkwartetacademie? Dat wordt interessant.”

Artvark: ‘Homelands’ met Ntjam Rosie, tournee: 11/2 t/m 28/4. Zie: ‘Homelands’ met Ntjam Rosie, tournee: 11/2 t/m 28/4. Zie: artvarksq.com

Ebonit: kindervoorstelling ‘Het strijkkwartet van Meneer Sax’, tournee: 12/2 t/m 14/5. Zie: kindervoorstelling ‘Het strijkkwartet van Meneer Sax’, tournee: 12/2 t/m 14/5. Zie: ebonitquartet.com

Remco Jak, sopraansax - Amstel Quartet Foto Joep Lennarts „Vóór het Nederlands Saxofoonkwartet was de saxofoon als klassiek instrument hier zo goed als onbekend. Aurelia heeft het kwartet daarna geëmancipeerd en er een kamermuziekensemble van gemaakt. Toen wij met Amstel begonnen, kwamen we in een gespreid bedje en hoefden geen missiewerk meer te verrichten. Wat voor ons vooropstond was het ontwikkelen van eigen repertoire – als iedereen hetzelfde speelt is er niks te kiezen. „Wij vragen componisten werk voor ons te schrijven en bewerken zelf klassieke stukken of muziek van levende componisten als Philip Glass, Terry Riley en Arvo Pärt. Pärt was sceptisch toen we vooraf contact hadden over zijn Fratres: het leek hem onmogelijk, een vijfstemmig stuk door vier saxen. Maar hij was erg enthousiast over het resultaat. „Wat de jonge generatie doet vind ik fantastisch: hoe meer saxofoonkwartetten hoe beter. In onze begintijd waren programmeurs huiverig ons te boeken als er dat seizoen al een saxofoon langskwam. Dat is echt voorbij.”

Lars Niederstrasser, sopraansax - Berlage Saxofoonkwartet Foto Dinand van der Wal „Het niveau van de saxofoonklas in Amsterdam overstijgt het conservatoriumgemiddelde en is internationaal een uitblinker. Daardoor heb je als saxofoonkwartet vaak een voorsprong op concoursen, en dat werkt stimulerend. Die klas groeit, zodat er steeds meer kwartetten uit voortkomen. Voor saxofonisten is het kwartet attractief, omdat kamermuziek voor ons hoofdzaak is. Violisten en pianisten dromen van een solocarrière, maar dat bestaat voor saxofonisten eigenlijk niet, en orkestplekken zijn er ook amper. Met een kwartet kun je veel spelen. „Wij plukken de vruchten van het pionierswerk van voorgaande generaties: het Nederlands Saxofoonkwartet heeft de bezetting op de kaart gezet, en Aurelia heeft het repertoire verbreed – met Berlage studeren wij bij het Artemis Strijkkwartet in Berlijn, dat is geweldig inspirerend. En het Amstel Kwartet heeft minimal music en wereldmuziek aan het repertoire toegevoegd en een nieuwe standaard gezet voor cultureel ondernemerschap.”