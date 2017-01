Wim Pijbes gaat kunst in Rotterdam steunen met geld miljardairsfamilie

Voormalig directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes is directeur geworden van de stichting Droom en Daad. Deze stichting, vernoemd naar de dichtregel „Want tussen droom en daad/ Staan wetten in de weg en praktische bezwaren” van Willem Elsschot, „wil initiatieven ontplooien gericht op het bevorderen van kunst en cultuur in Rotterdam”, staat in het eerste persbericht, dat maandag uitging. Het idee voor Droom en Daad, staat er ook in, „is ontstaan uit gesprekken die eind 2016 gevoerd zijn tussen Wim Pijbes en een van oorsprong Rotterdamse ondernemersfamilie”.

Welke ondernemersfamilie dat is, wil Pijbes desgevraagd niet zeggen. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het gaat om de miljardairsfamilie Van der Vorm: Martijn en Carel Ole van der Vorm staan daar geregistreerd als bestuurders van de stichting Droom en Daad, die is opgericht op 12 december 2016. De Van der Vorms bezitten tweederde van de aandelen van investeringsmaatschappij HAL Trust, ze behoren tot de vermogendste families van Nederland.

Wim Pijbes (55) was van 2000 tot 2008 directeur van de Kunsthal Rotterdam en van 2008 tot 2016 van het Amsterdamse Rijksmuseum. Onder zijn leiding ging dat in 2013 na een jarenlange verbouwing weer open, waarna de bezoekersaantallen stegen tot ruim 2 miljoen per jaar. Vorig jaar was hij kort directeur van het nieuwe privémuseum Voorlinden in Wassenaar. Ook als directeur van het Rijksmuseum is Pijbes altijd in Rotterdam blijven wonen.

De nieuwe stichting Droom en Daad is een vermogensfonds dat wil investeren op terreinen als muziek, theater, dans, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. De eerste investering is gedaan in het IFFR, het Internationale Filmfestival Rotterdam, dat deze week voor de 46ste keer begint. „Dat is onze eerste goede doel geworden”, zegt Wim Pijbes.

‘Investeren, geen pleisters plakken’

Over de omvang van deze en toekomstige bijdragen wil hij zich niet uitlaten, „maar je moet eerder denken in de orde van 100.000 dan van 10.000 euro”. Pijbes: „Wij willen investeren, dat is een ander soort begrip dan pleisters plakken. Het moet merkbaar en zichtbaar worden wat wij doen, het moet impact hebben en het moet een substantieel verschil maken.”

Droom en Daad is voorlopig gehuisvest aan de Parklaan in Rotterdam, in het kantoor van nóg een door de familie Van der Vorm opgerichte stichting: De Verre Bergen, een fonds dat zich vooral richt op het aanpakken van maatschappelijke problemen in Rotterdam. Maar het betaalt bijvoorbeeld ook mee aan de realisatie van het Collectiegebouw, dat een openbaar toegankelijk kunstdepot moet worden van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen.

Over een paar maanden, zegt Pijbes, „gaan we verhuizen naar een eigen kantoor”. Van daaruit wil Droom en Daad zich richten „op nieuwe initiatieven, maar ook een extra impuls geven aan instellingen en activiteiten die er al zijn”. Over het project na de eerste investering in het IFFR „zijn we intussen met verschillende partijen in gesprek”. Pijbes: „Wij willen investeren in cultuur voor iedereen, van Pietje Bell tot Erasmus.”